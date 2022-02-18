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РФ створює ґрунт для вторгнення: США розкрили сценарій агресії РФ

18 лютого 2022, 17:35

Росія створює неправдиві провокації, щоб потім на них дати відповідь, пояснив Ентоні Блінкен.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен / Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував ситуацію навколо ескалації РФ на Донбасі.

Як підкреслив він у ході виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, обстріли України з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі за останні 48 годин – частина сценарію РФ, який вже діє і спрямований на створення неправдивих провокацій для початку агресії проти України.

"Все що ми бачили... за останні 48 годин – це частина сценарію, який вже діє – створення провокацій, щоб потім на них була відповідь, на ці провокації, і потім врешті-решт вчинення нової агресії проти України", - упевнений держсекретар США.

За його словами, дуже важливо "проливати світло на те, що відбувається".

"Ми залишаємося повністю підготовленими з нашими колегами брати участь у дипломатії, але ми повинні бути проінформовані історією... Я також хочу згадати 2008 рік в Грузії. І ми також повинні бути проінформовані фактами, і факти говорять про те, що незважаючи на те, що Росія сказала в останні дні про відведення військ від кордону, цього не сталося. Навпаки - ми бачимо додаткові війська, які підходять до кордону", – зазначив Блінкен.

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Раніше в Міністерстві оборони Великобританії опублікували карту ймовірного вторгнення Росії в Україну.

На думку британських розвідників, росіяни можуть атакувати Київ і замкнути кільце біля Дніпра.

Згідно з опублікованою схемою, Харків може виявитися окупований російськими частинами.

Оприлюднена карта не виключає удару з території Білорусі.

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вторгнення Росії Ентоні Блінкен військова агресія РФ новини України
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