"Нам страшно, не хочемо в "ДНР": у Краматорську люди вийшли на патріотичний мітинг

У Краматорську Донецької області, розташованому в декількох кілометрах від окупованої території, 23 лютого влаштували патріотичний мітинг, йдеться в повідомленнях в соцмережах.

"Сьогодні в центрі Краматорська натовп співає гімн України. Просто розмовляємо з людьми: "нам страшно. Ми не хочемо жити в "ДНР"; я не хочу, щоб тут знову було, як у 2014 році. Але ми нікуди не йдемо", – йдеться в повідомленні кореспондентки BBC в Східній Європі Сари Рейнсфорд.

Надзвичайний стан в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов вдень у середу, 23 лютого, зробив заяву про те, що відомство звернулося до Верховної Ради з проханням ввести надзвичайний стан на всій території України. Рішення у разі виникнення загроз у регіонах прийматимуться обласними комісіями.

Рішення схвалене у зв'язку з визнанням Росією" ДНР " та " ЛНР " і введенням Москвою військ на окупований Донбас.

При цьому Данилов сказав, що в Україні поки не збираються вводити воєнний стан. Однак у разі необхідності рішення запустять негайно.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що режим надзвичайного стану в Україні істотно не відіб'ється на житті людей і роботі бізнесу.

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