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Життя людей і робота бізнесу під час НП в Україні: Шмигаль зробив заяву

23 лютого 2022, 14:59

Режим НС дозволить військовим і правоохоронцям більш ретельно контролювати ситуацію в країні, сказав Денис Шмигаль.

Шмигаль
Надзвичайний стан суттєво не позначиться на житті людей і роботі бізнесу - Шмигаль / УНІАН

Україна готується до запровадження надзвичайного стану. Однак такий режим суттєво не позначиться на житті людей і роботі бізнесу. НП дозволить військовим структурам і правоохоронцям краще контролювати обстановку в країні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час засідання уряду в середу, 23 лютого, він розповів про те, що кардинальних змін у житті людей і роботі бізнесу не передбачено.

читайте такожВ Україні оголосять надзвичайний стан"Жодним особливим чином це не впливатиме на життя людей і роботу бізнесу", - зазначив Шмигаль.

Також він підкреслив, що надзвичайний стан має забезпечити оптимальний контроль військовими та правоохоронцями над ситуацією на території України.

Росія вводить війська на Донбас

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою "ДНР" та "ЛНР" на офіційному рівні. З так званими "республіками" підписані "договори про дружбу".

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Росія почала вводити війська в окремі райони Донецької та Луганської областей.

22 лютого російський парламент ратифікував "договори про дружбу" Росії та "ЛДНР". Путін підписав закони про ратифікацію. Москва, таким чином, офіційно визнала так звані "ДНР"і " ЛНР".

Рада Федерації РФ надав президенту Путіну право використовувати війська за кордоном для введення їх на окуповані райони Донбасу.

Путін підтвердив, що Мінських угод більше немає, оскільки Росія визнала "ДНР" і "ЛНР".

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації і заявив, що Москва визнала свою військову присутність на Донбасі і вийшла з Мінських угод. Він підкреслив пріоритет збереження територіальної цілісності та суверенітету української держави.

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