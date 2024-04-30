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"Треба зірвати російський задум": Зеленський провів низку надважливих нарад

Ангеліна Підвисоцька
30 квітня 2024, 22:42
На нарадах обговорювались питання про ситуацію на фронті, а також передачу Україні військової допомоги.
ВСУ, Зеленский
Зеленський провів низку важливих нарад / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів декілька нарад на військову тематику. На цих нарадах обговорювали ситуацію на фронті. Про це він заявив під час свого відеозвернення.

"Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на військову тематику – щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта і наших дій – і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань. Була доповідь Головкома Олександра Сирського, ще окремо обговорили з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї та комунікацію з партнерами", - сказав Зеленський.

Він додав, що західним партнерам слід пришвидшити постачання зброї, щоб посилити можливості українських захисників. На фронті повинна домінувати українська ініціатива, наша артилерія, дрони, а також ППО.

відео дня

"Особливих результатів вдалося досягти щодо дронів – дякую кожному й кожній, хто працює заради цього, хто виробляє дрони, хто тренує операторів, постачає все необхідне. Я дякую кожному з партнерів, хто в цей час робить справді все, що може, щоб зміцнити наші позиції", - додав він.

Американська допомога допоможе знищити логістику російських окупантів на окупованих територіях. До того ж бійці ЗСУ зможуть відбити російські атаки.

Військова допомога Україні від США – останні новини

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Пакет нової допомоги надішлють Україні впродовж кількох годин.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

У Пентагоні сказали, коли Україна отримає перші F-16. Україна отримає більше ескадрильї подарованих літаків F-16, які будуть прибувати разом з пілотами та обслуговуючим персоналом.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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війна в Україні Володимир Зеленський військова допомога вторгнення Росії
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