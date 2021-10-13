"Ми своїх не кидаємо": Кулеба розповів, як Україна звільнятиме Саакашвілі

Михеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня / Reuters

Україна перебуває на постійному зв'язку із затриманим у Грузії Міхеїлом Саакашвілі. Подробиці повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

В ході свого брифінгу в середу, 13 жовтня, дипломат розповів, що запит про екстрадицію - не єдиний інструмент, який розглядає Київ для звільнення громадянина України.

Читайте такжеЛікар розповів про проблеми зі здоров'ям у Саакашвілі на 9-й день голодування"Ми підтримуємо постійний зв'язок з Міхеїлом Саакашвілі. Адвокати мають до нього доступ, консул має до нього безперешкодний доступ. Вже було кілька розмов з ним, де ми з'ясували його чітку позицію. Ми вивчаємо юридичні нюанси цієї справи, вибираємо найкращий алгоритм, який будемо застосовувати в цьому випадку. Підкреслюю, що Міхеїл Саакашвілі є громадянином України, а ми своїх громадян у біді за кордоном не кидаємо. Коли буде затверджено рішення, яким саме шляхом рухатися - це може бути не тільки екстрадиція - ми тоді вже проінформуємо", - заявив Кулеба.

Затримання Саакашвілі

Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Екс-президента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.

У 2019 році президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Грузинського громадянства Міхеїла Саакашвілі позбавили у 2015 році. На батьківщині проти третього президента Грузії заведено кілька кримінальних справ.