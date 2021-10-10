Лікарі б'ють на сполох через різке погіршення здоров'я Саакашвілі

Саакашвілі голодує вже 10 днів / УНІАН

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі вже десятий поспільдень голодує у в'язниці Руставі, куди його відправили після затримання в Тбілісі.

Його лікар Ніколоз Кіпшидзе заявив, що стан Саакашвілі погіршується, пише Грузія Online .

За словами лікаря, який сьогодні відвідав заарештованого Саакашвілі, Грузинський експрезидент відмовляється вживати мед з соком, який йому пропонують у в'язниці. Зараз Саакашвілі вживає лише воду.

Кіпшидзе зазначив, що Саакашвілі хворіє на рідкісне захворювання крові - таласемію. Хворим на таласемію категорично забороняється голодувати.

Що говорять про стан Саакашвілі у в'язниці

Михайло Саакашвілі почувається добре і скарг не має, перебуває під постійним наглядом медпрацівників, йдеться в поширеній у п'ятницю спеціальною пенітенціарною службою заяві.

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Там нагадали, що Саакашвілі оголосив голодування 1 жовтня в день його поміщення у в'язницю. У перший же день був проведений його зовнішній огляд, первинна медична перевірка, а пізніше були проведені клініко-лабораторні обстеження і проведені консультації з сімейним лікарем і лікарями-фахівцями іншого профілю (включаючи медиків цивільного сектора).

Нагадаємо, третього президента Грузії Михайла Саакашвілі затримали на території країни 1 жовтня.