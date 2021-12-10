"Мінськ" і "Норманді" опинилися в глухому куті через Росію: у ЄС виступили із жорсткою заявою

У ЄС звинуватили Росію у гальмуванні перемовин у Нормандському форматі і в ТКГ / Reuters

Відмовляючись визнавати себе стороною конфлікту на сході України, Росія завела в глухий кут переговори у Нормандському форматі і перемовини у Тристоронній контактній групі.

Така заява Євросоюзу щодо агресії РФ проти України і незаконної окупації Криму прозвучала на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, пише Укрінформ.

"Відмова Росії як сторони конфлікту діяти відповідально, шляхом конструктивної участі у переговорах у межах Тристоронньої контактної групи, а також перешкоджання проведенню чергової зустрічі в Нормандському форматі спричиняє безвихідь у цих переговорних форматах", – наголосили у ЄС.

У заяві нагадали, що після останнього саміту в Нормандському форматі минуло уже два роки, а більшість узгоджених тоді заходів, які знайшли своє відображення у підписаному документі під назвою "Загальні узгоджені висновки", і досі не реалізовані. В ЄС наголосили, що в робочих групах ТКГ переговорники навіть досягнули домовленості на технічному рівні, проте на політичному рівні вони досі заблоковані.

У Євросоюзі шкодують, що Росія навіть не захотіла взяти участь у перемовинах "щодо декларації про зусилля ОБСЄ в напрямку миру в Україні", які відбулися на Міністерській раді Організації з безпеки і співробітництва в Європі 2-3 грудня у Стокгольмі.

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читайте також"Стороною конфлікту з Україною є РФ": Резніков пройшовся по Росії під час засідання ТКГКрім цього, в ЄС занепокоєні погіршенням безпекової ситуації на сході України, адже там збільшилася кількість порушень режиму тиші, а Росія паралельно нарощує кількість військ та озброєння поблизу українського кордону.

У заяві Євросоюзу наголошується, що "будь-яка загрозлива чи дестабілізуюча поведінка є неприйнятною".

"Ми закликаємо Росію дотримуватися наявних механізмів у рамках Віденського документа щодо прозорості переміщень та здійснити деескалацію напруженості", – зазначили в ЄС.

У жовтні цього року Володимир Зеленський заявляв, що сподівається на проведення зустрічі в Нормандському форматі вже найближчим часом. За його словами, в України наразі немає інших перемовних майданчиків, крім Нормандського формату, на базі яких можна було б домовитися про завершення російсько-українського військового конфлікту на Донбасі.

На початку листопада в Офісі президента України зазначали, що офіційні Київ, Париж і Берлін готові до перемовин щодо Донбасу на рівні лідерів "нормандської четвірки", однак Росія зриває діалог і ставить під сумнів організацію всього процесу.

Можлива участь США у Нормандському форматі

Раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик пояснив, чому участь США у Нормандському форматі може стати пасткою для України.

"Нещодавні заяви МЗС РФ щодо можливої участі Сполучених Штатів у перемовинах щодо Донбасу, перш за все, вказують на відновлення механізмів прямої комунікації між США та Росією. Перезапуск Нормандського формату за участі США можливий, але це означатиме, що підготовка до таких самітів у розширеному форматі передбачатиме вже готове рішення про врегулювання", – зазначив Кулик.

За його словами, для України тут виникають ризики, адже її можуть поставити перед фактом виконання зобов’язань, які вона не готова чи не може виконати через низку причин.

При цьому в Росії нещодавно заявили, що не зовсім розуміють, із якими пропозиціями США можуть прийти в Нормандський формат.

Під час телефонної розмови президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, яка відбулася 9 листопада, американський лідер, зокрема, заявив, що його адміністрація підтримує Нормандський формат.

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