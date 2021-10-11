Нормандський формат - шанс для України: Зеленський закликав до завершення війни на Донбасі

У Києва немає іншого майданчика для завершення війни на Донбасі, крім нормандського формату - Зеленський / Фото Офісу президента

В України наразі немає інших перемовних майданчиків, крім нормандського формату, на базі яких можна було б домовитися про завершення російсько-українського військового конфлікту на Донбас. Київ прагне до того, щоб зустріч лідерів нормандської четвірки відбулася найближчим часом, і очікує на конструктивні перемовини. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє телеканал Дім, про це він заявив під час перемовин відеозв'язком з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, які відбулися в понеділок, 11 жовтня. За словами глави держави, він підтримує нормандський формат і вважає дискусію на цьому майданчику єдиним способом врегулювати військовий конфлікт Росії і України на Донбасі.Читайте такжеП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

"Хотів би сказати, що я повністю підтримую цей формат (нормандський). Вважаю, що крім нормандського формату, у нас більше немає сьогодні іншого майданчика, щоб вийти з цієї ситуації, щоб дійсно закінчити війну на сході України", - сказав Зеленський.

Також український гарант сподівається на проведення зустрічі нормандської четвірки вже найближчим часом і сподівається на конструктивні перемовини.

"Я б дуже хотів, щоб ми могли зустрітися найближчим часом, і наша зустріч в нормандському форматі була предметною", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня у відеоформаті провів перемовини з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і французьким главою держави Еммануелем Макроном. Сторони домовилися про активізацію перемовин щодо Донбасу та консультацій щодо організації зустрічі лідерів нормандського формату.

Пізніше відбулися перемовини Меркель і Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним. Глава Кремля звинуватив Україну в порушенні Мінських угод і паризьких домовленостей. При цьому він висловив готовність посилити консультації в рамках нормандського формату і обговорити умови організації саміту нормандської четвірки.