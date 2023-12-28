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Кулеба - Заходу: якщо Україні не допоможуть, Росія захопить більше територій

Андрій Ганчук
28 грудня 2023, 16:14
Україна продовжить боротьбу проти агресії Росії навіть у тому випадку, якщо Захід не надасть підтримку, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Кулеба, ВСУ
Європа не вміє воювати, вона витратила занадто багато часу на роздуми - Кулеба / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, командування ОС ЗСУ

Україна отримає допомогу від США і Євросоюзу, проте терміни наразі невідомі. Американські політики повинні розуміти, що затягування питань підтримки може призвести до загибелі людей. Українська держава продовжить боротися навіть у тому випадку, якщо допомоги не буде, але тоді у агресора Росії з'явиться можливість посилитися і захопити більше територій. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю The Kyiv Independent він висловив упевненість в тому, що Україна отримає військову допомогу, проте "терміни висять в повітрі". Також дипломат оптимістично налаштований з приводу ефективності санкційних обмежень і спроб Заходу перешкодити російському ВПК.

"Європа не вміє воювати"

При цьому глава МЗС не впевнений у здатності країн Євросоюзу наростити військове виробництво для себе і України.

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"Європа не вміє воювати. Виробництво зброї - не найпопулярніша сфера бізнесу... На жаль, наші друзі витратили занадто багато часу на роздуми про те, як і коли нарощувати виробництво зброї і боєприпасів", - вважає Кулеба.

"Якщо допомога не надійде, Україна не припинить боротьбу"

Міністр також акцентував увагу на тому, що затягування допомоги з боку США може призвести до загибелі людей і посилення Росії на полі бою. Російські окупанти за такого сценарію вестимуть ще агресивнішу війну і захоплять більше територій.

"Якщо допомога не надійде, Україна не припинить боротьбу, але Росія буде в набагато кращому становищі, щоб боротися. А це означає, що Росія буде мати більше можливостей прорвати нашу оборону, окупувати більше територій, вбити більше українців, завдати більшої шкоди нашій економіці та інфраструктурі", - сказав глава МЗС і додав, що США можуть уникнути такої ситуації і ухвалити потрібне рішення. Тим більше в умовах, коли допомога все одно рано чи пізно буде проголосована.

Також міністр закордонних справ вважає, що обіцяні кошти від Євросоюзу Україна все-таки отримає.

"Я хочу чітко заявити, що ми бачимо тенденцію в ЄС, яка полягає в тому, що країни-члени почали сильно покладатися на односторонні постачання, уникаючи загальноєвропейського механізму. Зрештою, не має значення, звідки надходить підтримка - на двосторонній основі або шляхому механізму ЄС", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Допомога Україні від Заходу

У січні 2024 року Конгрес США повинен затвердити законопроект, в рамках якого будуть виділені грошові кошти на фінансування військової допомоги Україні, вважає конгресмен-демократ Майкл Квіглі. За його словами, якщо питання не буде вирішено позитивно, почнеться пошук інших механізмів надання підтримки Києву.

Євросоюз не схвалив виділення Україні 50 млрд євро допомоги - прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відрізняється тиражуванням російської пропаганди в Європі, заблокував ініціативу. Втім, глава Євроради Шарль Мішель підкреслив, що Київ все одно отримає грошові кошти.

США виділили Україні новий пакет допомоги, до якого увійшли додаткові боєприпаси для ППО NASAMS, боєприпаси для установок HIMARS, а також ракети, снаряди і патрони до стрілецької зброї. Штати надали допомогу на суму 250 мільйонів доларів.

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Євросоюз новини США військова допомога Дмитро Кулеба війна Росії та України
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