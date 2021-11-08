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Крах "Нормандії" і діалогу щодо Донбасу: у Росії вибухнули ультиматумом на адресу Зеленського

8 листопада 2021, 07:10

У Росії вважають, що майбутнє нормандського формату залежить від президента України Володимира Зеленського.

Зеленський
Росія вимагає поступок від Зеленського щодо Донбасу / president.gov.ua

Російський сенатор, заступник голови Міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров заявив, що Україна, мовляв, повинна виконувати домовленості, досягнуті в рамках попереднього саміту лідерів нормандського формату. І якщо президент Володимир Зеленський не піде на такі умови, то майбутнього у перемовин щодо Донбасу у такому форматі вже не буде.

У коментарі РИА Новости він сказав, що ситуація з продовженням перемовин нормандської четвірки залежить від Зеленського. Якщо він нібито виконає домовленості, то перемовини продовжаться. В іншому випадку майбутнього у такого формату вже не буде.читайте такожПутін і Лавров вибухнули звинуваченнями на адресу України: Росія зриває зустріч у нормандському форматі

"Якщо Зеленський так і не виконає рішення попереднього саміту нормандського формату, можна вважати, що майбутнього для цього формату просто не буде", - підкреслив Джабаров.

Перемовини в нормандському форматі щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня поговорив по відеозв'язку з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За підсумками дискусії сторони домовилися про перезапуск діалогу щодо Донбасу на рівні нормандської четвірки і початок перемовин про організацію саміту лідерів країн "Нормандії".

Далі Меркель і Макрон провели телефонні перемовини з президентом РФ Путіним. Глава Кремля звинуватив Україну в, мовляв, невиконанні всіх домовленостей щодо Донбасу, які були досягнуті на нормандських самітах. Однак в Кремлі погодилися почати діалог щодо можливості організації зустрічі в "Нормандії" на рівні глав МЗС.

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Представник Кабміну Німеччини Штеффен Зайбер також сказав, що сторони домовилися обговорити організацію зустрічі керівників МЗС країн нормандського формату. Зустріч, за його словами, має відбутися вже найближчим часом.

У пресслужбі президента Франції заявили, що під час перемовин Макрона, Меркель і Зеленського, а також Макрона, Меркель і Путіна, були досягнуті домовленості про організацію зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандського формату в найближчі два тижні. Однак така зустріч так і не відбулася.

Спікер Банкової Сергій Никифоров 7 листопада зазначив, що продовження перемовин щодо Донбасу в нормандському форматі під великим питанням. Сторони не можуть домовитися ані щодо зустрічі глав МЗС, ані відносно саміту лідерів нормандської четвірки.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова зробила заяву про те, що Москва перед зустріччю в нормандському форматі наполягає на затвердженні документа, на базі якого повинні відбутися перемовини. Вона звинуватила Францію і Німеччину в неготовності до таких умов, а Київ в, мовляв, невиконанні Мінських угод.

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