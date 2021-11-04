Ірина Верещук тепер займатиметься Донбасом: нардеп очолила Мінреінтеграції

Ірина Верещук змінила Олексія Рєзнікова, який очолив Міноборони.
Ірину Верещук призначили віце-прем'єром-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Свої голоси "за" віддали 260 народних депутатів.
Попередником Верещук був Олексій Резніков, який 1 листопада подав заяву про відставку. У заяві було зазначено, що Резніков залишає Міністерство за власним бажанням.
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Крім Верещук міністерські крісла сьогодні, 4 листопада, отримали:
Павло Рябікін - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. "За" - 237 голосів;
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Юлія Свириденко - першим віце-прем'єром, міністром економіки України. "За" - 256 голосів.
Олексій Резніков - Міністр оборони України, "за" - 273 голоси.
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Автор: Сергій Кущ