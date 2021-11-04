УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Ірина Верещук тепер займатиметься Донбасом: нардеп очолила Мінреінтеграції

4 листопада 2021, 13:51

Ірина Верещук змінила Олексія Рєзнікова, який очолив Міноборони.

Ірина Верещук
За Ірину Верещук голоси "за" віддали 260 нардепів / УНІАН

Ірину Верещук призначили віце-прем'єром-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Свої голоси "за" віддали 260 народних депутатів.

Попередником Верещук був Олексій Резніков, який 1 листопада подав заяву про відставку. У заяві було зазначено, що Резніков залишає Міністерство за власним бажанням.

читайте також"Ми на правильному шляху": Верещук відповіла на істерику Кремля з приводу Кримської платформиПризначення міністрів

Крім Верещук міністерські крісла сьогодні, 4 листопада, отримали:

Павло Рябікін - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. "За" - 237 голосів;

Реклама

Юлія Свириденко - першим віце-прем'єром, міністром економіки України. "За" - 256 голосів.

Олексій Резніков - Міністр оборони України, "за" - 273 голоси.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
Верховна Рада Ірина Верещук
Зараз ви переглядаєте новину «Ірина Верещук тепер займатиметься Донбасом: нардеп очолила Мінреінтеграції». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
100 грн за 0,5 л: соняшникова олія в листопаді ще більше подорожчає100 грн за 0,5 л: соняшникова олія в листопаді ще більше подорожчає Анастасія Волочкова в шпагаті потрапила в халепу через вульгарностіАнастасія Волочкова в шпагаті потрапила в халепу через вульгарності На дорогах Києва з 1 листопада запроваджується єдиний швидкісний режим: що це означаєНа дорогах Києва з 1 листопада запроваджується єдиний швидкісний режим: що це означає Наймодніші стрижки осінь-зима 2022 з чубчиком, від яких зараз божеволіє весь світНаймодніші стрижки осінь-зима 2022 з чубчиком, від яких зараз божеволіє весь світ Гороскоп на 3 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: знак згори, розчарування або приємні сюрпризиГороскоп на 3 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: знак згори, розчарування або приємні сюрпризи
15:00

Скандал у поліції Кривого Рогу: майже цілий відділ "погорів" на мільйонних хабарях

14:17

В "Укрзалізниці" розповіли про підвищення цін на квитки у наступному році Відео

14:08

Найсмачніший холодець: готувати дуже швидко Відео

14:00

Гороскоп на 5 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження або найкраще побачення Відео

13:56

Новий сезон Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: як відпочити в Одесі з шиком і не за всі гроші світу Відео

Реклама
13:51

Ірина Верещук тепер займатиметься Донбасом: нардеп очолила Мінреінтеграції

13:50

"Написав на руці - "кремуйте": у Львові солдат Нацгвардії прослужив 3 дні і стрибнув з вікна

13:49

Новий глава Міноборони розповів, що необхідно для повернення окупованого Донбасу та Криму Відео

13:31

"Гавкала і кидалася на людей": сусіди померлої 8-річної дівчинки в Луцьку, розповіли про її матір

13:25

Загроза національній безпеці: Максим Галкін поповнив "чорний" список Мінкульту

13:15

Віталій Портников. Росія знову концентрує війська біля кордонів України?

13:11

Віталій Кличко розповів, коли школи Києва повернуться до очного навчання Відео

13:10

Чим завершиться газова війна України і РФ, і чого чекати простому українцю

12:56

Стало відомо, що написала мешканка Луцька, яка порізала себе і дочку, в прощальній записці Відео

12:55

Топ-3 найрозумніших знаків Зодіаку Відео

12:49

В Україні швидко і сильно подорожчала популярна крупа: експерти назвали причину

12:33

В Україні рекордно здорожчало м'ясо: на що доведеться розщедритися Відео

12:32

Велике будівництво Зеленського: у Дніпрі приступили до зведення Північної об'їзної дороги

12:17

"Лікарів-антивакцинаторів - звільняти відразу": медик-професор з Академії наук гнівно висловився

12:02

Кароль заявила, що виходить заміж Відео

Реклама
11:43

Шахраї наживаються на хворих з коронавірусом в Одесі

11:35

Колишній "слуга народу" Лерос показав "фак" Зеленському з трибуни Ради Відео

11:33

Потрібно зробити три кроки: лікар розповів, як зупинити спалах COVID-19 в Україні Відео

11:14

Тепер офіційно: Резніков очолив Міністерство оборони Відео

11:13

"Викинуть на вулицю": у Луганську пенсіонерка, яка захоплювала СБУ, поскаржилася, що Україна забрала у неї пенсію

11:09

Попередження для клієнтів: ПриватБанк призупинить роботу всіх банкоматів, терміналів і Приват24

11:04

Наталія Кадя. Немає ніякого "мислення успіху", і чому це хороша новина

11:00

Українцям зробили перерахунок за опалення: кому доведеться доплатити за минулі роки Відео

10:59

Мітинги антивакцинаторів в Україні: учасників акції затримали в Запоріжжі Відео

10:40

Хаос у владі і цугцванг Зеленського: що стоїть за звільненнями міністрів Погляд

10:33

"Жовта" зона карантину розширилися: ситуація з COVID-19 покращилася в одному регіоні

10:33

У Києві відчайдушні піднялися на опору Північного мосту (відео) Відео

10:27

Пишногруда Оксана Байрак прогулялася топлес вулицею

10:21

Шанси 50 на 50: Арестович розповів, що чекає РФ та Путіна в разі вторгнення в Україну

10:14

У Києві дотла згоріла піцерія: вогонь спалахнув раптово Відео

10:14

З Днем народження жінці: листівки, вірші, привітання в прозі

10:13

Дивись тільки ТОПові фільми та серіали у нових пакетах Volia новости компании

10:08

Нардеп з партії Зеленського захотіла заборонити рекламу" Газпрому " під час футболу

09:59

Чи є путінські війська біля кордонів України - відповідь прикордонників Відео

09:46

Україна зобов'язалася відмовитися від вугілля: в чому причина Відео

Реклама
09:39

"Все почалося з панічних атак": Мішина розповіла, як потрапила в психлікарню

09:37

Під Вінницею авто на швидкості знесло 13-річного велосипедиста: дитина загинула на місці Відео

09:29

У супермаркеті Луцька загадково розлилася ртуть Відео

09:14

Новий Рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачу

09:13

Зірка "Кріпосної" назвав помилкою внесення його в чорний список Мінкульту України і чекає вибачень

08:59

Молодик в листопаді 2021: що потрібно робити, щоб залучити енергію грошей

08:48

Гороскоп на 4 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: розчарування в близькому і щасливий випадок Відео

08:45

Україна потоне в густому тумані: синоптики попередили про небезпечну погоду Відео

08:41

Люди скаржаться: мовний омбудсмен вимагає перейменувати низку населених пунктів в Україні Відео

08:23

Коронавірус в Україні перетнув дві "червоні лінії" та встановив антирекорд Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти