Саміт лідерів "Нормандії" і контрудар ЗСУ: Україна поставила Росії різку умову щодо Донбасу

У МЗС України закликали Росію дотримуватися паризьких домовленостей 2019 року / УНІАН

Росії слід припинити мислити категоріями війни і почати реалізацію взятих на себе зобов'язань щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. У Києві очікують на виконання Москвою паризьких домовленостей 2019 року. Україна прагне миру і закликає російську державу погодитися на зустріч лідерів на Донбасі. При цьому Київ залишає за собою право відповіді на військові атаки російських гібридних військ в зоні ООС. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

У коментарі РБК-Україна дипломат сказав про те, що РФ повинна припинити використовувати риторику про війну і перейти до виконання взятих на себе зобов'язань. Київ зі свого боку намагається не "втягнути Росію в якісь силові дії", як казав Лавров, а навпаки, закликає Москву до врегулювання конфлікту на базі дипломатії.читайте такожУдар України на Донбасі і реакція Путіна: дипломат оцінив ймовірність військової операції РФ

За його словами, жителі захоплених ОРДЛО за 7 років вже достатньо побачили "російських силових дій, горя і розрухи". Українська держава пропонує ініціативи щодо миру, у той час, коли Москва їх блокує. Україна закликає Росію виконувати домовленості, досягнуті за підсумками саміту лідерів нормандського формату у Парижі в грудні 2019 року.

Николанко уточнив, що Київ вимагає від Москви виконання низки зобов'язань, пов'язаних з врегулюванням російсько-українського конфлікту на Донбасі.

Що вимагає Україна від Росії щодо Донбасу

Відведення військ і техніки від лінії розмежування

Дотримання режиму припинення вогню

Розблокування роботи пунктів пропуску на Донбасі (КПВВ)

Доступу СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу

Також представник МЗС акцентував увагу на тому, що Україна готова до зустрічі лідерів нормандської четвірки без попередніх умов і сподівається, що Росія погодиться на проведення таких перемовин.

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"Україна прагне миру, справедливості та поваги до міжнародного права. Ми готові до подальшої зустрічі в нормандському форматі без передумов, щоб рухатися далі. Сподіваємося, що на таку зустріч погодиться і Росія", - уточнив дипломат.читайте такожСаміт лідерів "Нормандії" після зустрічі глав МЗС: Меркель назвала Путіну план діалогу щодо Донбасу

Ніколенко підкреслив, що, незважаючи на прагнення України до миру, Київ залишає за собою право реагувати на наступальні дії противника і можливі провокації відповідно до домовленостей щодо припинення вогню.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в, мовляв, створенні на Донбасі провокаційної ситуації, яка нібито спрямована на те, щоб бойовики "ДНР" і росіяни відповіли на такі дії.

Загострення на Донбасі та застосування ЗСУ БПЛА Bayraktar

Український волонтер Роман Донік 26 жовтня повідомив, що ЗСУ підняли в повітря безпілотний літальний апарат Bayraktar і завдали удару по позиціях російсько-терористичних військ "ДНР". Такі дії стали відповіддю на обстріли українських позицій в районі Гранітного, і призвели до знищення ворожої гармати.

У штабі Операції об'єднаних сил підтвердили інформацію про використання безпілотника Bayraktar на Донбасі. За даними українських військових, російські бойовики обстріляли позиції ЗСУ в напрямку Гранітного. Поранення отримали двоє бійців ООС, один з них загинув. У відповідь за наказом головнокомандувача військами Залужного було застосовано БПЛА.

Франція і Німеччина заявили про стурбованість у зв'язку із загостренням військового конфлікту на Донбасі і використанням Україною Bayraktar. Вони закликали сторони конфлікту до стабілізації ситуації і підкреслили, що продовжують працювати над врегулюванням конфлікту в рамках нормандського формату.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв зазначив, що БПЛА Bayraktar перебувають на балансі українських військ вже півроку. Причому вони розміщені не тільки на Донбасі, але й в південних і північних регіонах країни. Україна готова застосовувати безпілотники навіть у бойових умовах.