Війна на Донбасі і газова криза у Європі: Зеленський зробив заяву за підсумками зустрічі з Меркель

Зеленський і Меркель обговорили шляхи виходу Європи з енергетичної кризи / twitter.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський на полях екологічного саміту у Глазго провів перемовини з виконуючою обов'язки канцлера Німеччини Ангелою Меркель. У ході зустрічі сторони обговорили перспективи врегулювання конфлікту на Донбасі, газову кризу у Європі та ключові питання україно-німецьких відносин.читайте такожКонтрудар України і Bayraktar на Донбасі: Франція з Німеччиною зробили заяву про "Мінськ"

Як повідомив глава держави на своїй сторінці в мікроблозі Twitter, він поспілкувався з Меркель щодо поточної ситуації з безпеки на Донбасі і про перемовини, пов'язані зі встановленням миру в регіоні. Також сторони обговорили можливості подолання газової кризи у Європі та актуальні аспекти україно-німецьких відносин.

"Під час зустрічі у Глазго з Меркель обговорили поточну ситуацію з безпекою на Донбасі та хід перемовин для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини", - підкреслив Володимир Зеленський.

Газова криза у Європі

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна запропонує Європі прокачування по своїй ГТС додаткових 55 мільярдів кубометрів газу. Такі заходи повинні допомогти Європі у врегулюванні газової кризи.

Президент Володимир Зеленський запропонував Газпрому 50% знижку на транспортування додаткових постачань газу до Європи. Глава держави закликав вже зараз вирішити проблему з дефіцитом палива, інакше європейські держави взимку зіткнуться з колосальними збитками.

Перемовини щодо Донбасу

Посол Німеччини РФ Андреас фон Гайр розповів про те, що канцлерка ФРН Ангела Меркель у ході зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві заявила йому про необхідність проведення зустрічі лідерів нормандського формату. Нормандська четвірка повинна зустрітися після того, як пройдуть перемовини міністрів закордонних справ. При цьому наразі невідомо, коли саме відбудеться зустріч глав МЗС нормандської четвірки.

Речник МЗС України Олег Ніколенко закликав Росію виконати паризькі домовленості 2019 року і погодитися на зустріч лідерів країн нормандського формату. Дипломат підкреслив, що Москва повинна реалізувати низку вимог Києва щодо Донбасу.