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"Як в анекдоті": дипломат пояснив, чим закінчиться зближення Трампа і Путіна

Сергій Кущ
14 березня 2025, 20:25
185
Китай буде проти зближення Росії та США, упевнений експерт.
Чим закінчиться зближення Трампа і Путіна
Чим закінчиться зближення Трампа і Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Китай буде проти зближення Росії та США
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Китай може негативно відреагувати на можливе зближення російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа під час переговорів щодо України.

Про це на чаті в Главреді розповів керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Зараз ми побачимо реакцію Путіна на пропозицію Трампа. Якщо вона буде дуже-дуже позитивною, це буде сигналом для Китаю, щоб почати процес переосмислення його відносин з Росією. І тоді почнеться вплив на Росію, тому що Китай не дозволить Путіну легко і просто відчалити в бік Вашингтона", - каже експерт.

За його словами, тоді, можливо, станеться, як в анекдоті, коли два леви спочатку гризуться між собою, а потім роздирають на шматки мавпу, що сидить на пальмі і думає, що її ніхто не бачить.

"У певний момент це може стати дуже помітним для обох, і вони можуть між собою домовитися, що ця мавпа їм більше не потрібна, тим більше, якщо вона з ядерною гранатою в руках", - підсумував Огризко.

Дивіться повне відео чату з Володимиром Огризком:

Переговори України та США

Як повідомляв Главред, 11 березня на переговорах у Саудівській Аравії делегації України та США зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ запропонував три ключові кроки на зустрічі з делегацією США: тиша в небі, тиша на морі, заходи встановлення довіри.

У Білому домі переговори України і США назвали "продуктивними".

Глава ОП Єрмак заявив, що наступного тижня Україна планує обговорити операційні деталі забезпечення режиму припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що припинення вогню між Росією та Україною може бути досягнуто вже за кілька днів, якщо Москва піде на це. Він зазначив, що європейські гарантії безпеки для України стануть частиною переговорів, а питання санкцій проти РФ неминуче постане на порядку денному.

Крім цього, команда Трампа не виключає, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. За словами Рубіо, Трамп хоче не тимчасового перемир'я, а довготривалого миру, що вимагає переговорного процесу між сторонами.

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Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім - незалежної України) - з 1978 року. Перша посада Огризка в зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу преси, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім. Т.Шевченка.

У 1992 році Огризку присвоєно ранг надзвичайного і повноважного посла України. З 1992 до 1996 року він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік - посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005 - перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнений Верховною Радою за ініціативою Кабміну.

17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив у партію Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній.

З вересня 2014 р. дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время, Українська правда.

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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Володимир Огризко мирні переговори з Росією
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