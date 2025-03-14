Путіну вигідно підіграти Трампу у питанні перемир'я: дипломат пояснив чому

Путін розуміє, що відмова від припинення вогню може спровокувати Трампа на радикальні кроки.

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У Кремлі розуміють ризики відмови від припинення вогню / Колаж: Главред, фото: скріншоти з ввдео

Що сказав Огризко:

Перемир'я піде на користь Україні

У Росії зараз є два варіанти, як діяти

Путін може погодитись на припинення вогню, щоб здобути тактичну перевагу

Тридцятиденне припинення вогню, яке запропонували США, буде корисним для України. Про це під час чату на Главреді розповів керівник Центру досліджень Росії, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

З плюсів для України буде те, що Трамп виконав свою обіцянку та відновив надання військової допомоги Україні, а також обмін розвідданими. Це є запорукою того, що Україна не залишиться без необхідного озброєння.

Проте зараз лише від країни-агресорки Росії залежить те, чи відбудеться таки перемир'я. Кремлівський диктатор Володимир Путін може відкинути цю пропозицію під будь-яким приводом, але він розуміє, що у такому випадку президент США Дональд Трамп виконає свою обіцянку і замінить для РФ "пряник" на "батіг", яким зможе сильно вдарити.

Дивіться відео про те, які перспективи припинення вогню в Україні:

Якщо ж Путін таки прийме пропозицію, то Трамп буде задоволений, адже зможе подавати перемир'я як власну перемогу. Однак дипломат наголосив на важливому нюансі.

"Він (Трамп - Главред) зможе надути три рожеві кульки і розповідати всьому світу, що він зупинив війну, хоча б на 30 днів, а там побачимо. А потім, залежно від того, що відбуватиметься, він говоритиме: "Ну, я ж посадив їх фактично за стіл переговорів, але щось там трапилося, і я в цьому вже не винен", - зауважив Огризко.

На те, що Трамп може намагатися зняти з себе відповідальність за події після перемир'я вказує і його заява про те, що у випадку незгоди Росії війна продовжиться.

"Маючи досвід Мінських домовленостей говорити про те, що Росія виконуватиме свої зобов'язання – це просто не поважати себе. Росія та зобов'язання – це паралельні прямі, які не перетинаються. Тому я думаю, що тактично Путіну зараз буде вигідно трішечки підіграти Трампу. А потім... він же хазяїн свого слова - слово дав і візьме його назад. Ось і все", - підсумував дипломат.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Перемир'я між Україною і Росією - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявив про те, що росіяни мають показати свою готовність до миру, адже існували спекуляції нібито українська сторона не готова до миру, але наша сторона показала, що якраз-таки готова до миру й до перемир'я як до його першого етапу.

Раніше також керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов пояснив, що у випадку укладання угоди з Путіним про перемир'я, кремлівський диктатор зможе заявити, що Росія тепер перебуває у "новому глобальному світі", де основні гравці США, Китай та РФ.

Напередодні політолог Кирило Сазонов заявив, що країну-агресорку Росію доведеться примушувати до миру силами США, України та Європи, бо Москва виставлятиме свої ультиматуми та умови, які виконувати ніхто не буде.

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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