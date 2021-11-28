Як стримати російську агресію: у МЗС України назвали три елементи стратегії

Дмитро Кулеба-міністр закордонних справ України / УНІАН

Існує три елементи стримування агресії путінських військ, які можуть використати союзники Києва. І щодо цих елементів Україна веде активну розмову зі західними партнерами..

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю німецьким журналістам. Мова йде про набагато більше, ніж просто словесна підтримка. Це стратегія стримування, що складається з трьох елементів. Також він розкрив суть цих 3-х елементів.

"Перший – це чіткий політичний сигнал, який вже прозвучав. Другий – це серія санкцій або інших обмежувальних заходів. Москва знає, що Захід готує санкції. І ви двічі подумаєте, перш ніж заплатити цю ціну. Третій елемент – військова підтримка", – пояснив міністр в інтерв'ю німецькому виданню Zeit.

При цьому Кулеба запевнив, що озброєння української армії іноземними партнерами не призведе до ескалації конфлікту. Він переконаний, що країни, які відкидають військову і оборонну співпрацю з Україною, тільки зміцнять позиції Росії.

"Проте ми ведемо дуже активний обмін з різними партнерами, які готові продати нам військову техніку і зброю, щоб ми могли краще захищатися", – зазначив Кулеба й додав, що Україна вже уклала контракти на постачання військової техніки з кількома країнами Європи.

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Що відомо про переміщення сил Росії поблизу кордону України

Першим про те, що війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною, в жовтні повідомило видання The Washington Post. Крім того, Politico оприлюднило супутникові фотографії, де нібито помітно, що Росія знову стягує війська.

Проте в українській розвідці заспокоювали, що стежать за всіма переміщеннями окупаційних сил. За їхніми даними, російських військ на кордоні не стало більше. Секретар РНБО Олексій Данилов навіть назвав інформацію "свідомою дезінформацією".

Президент Зеленський у зверненні 10 листопада підкреслив, що скупчення і переміщення військ відбуваються на фронті "психологічний тиск з боку РФ на нас давно не діє".

Між тим в Росії відкинули можливість вторгнення в Україну і звинуватили Київ у "нагнітанні ситуації". За словами першого заступника постпреда Росії в ООН Дмитра Полянського, Росія "не планує і ніколи не планувала" вторгнення на українську територію, але за умови, якщо "не піддасться провокаціям від України або когось ще".

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