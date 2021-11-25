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Експрезидент Євроради закликав сприймати загрозу вторгнення РФ в Україну "дуже серйозно"

25 листопада 2021, 11:51

Дипломат наголосив, що найближчим часом планує "активно діяти" в українському напрямку.

Дональд Туск
Дональд Туск закликав світ серйозно ставитися до російської агресії / Reuters

Загроза російського вторгнення в Україну сьогодні є серйозною проблемою, говорити про яку слід не через призму міграції, а в контексті безпеки України. Про це заявив експрезидент Євроради Дональд Туск.

Колишній президент Європейської Ради закликав усіх серйозно сприймати можливість російської ескалації та зазначив, що найближчим часом має намір "активно діяти" в українському напрямку. Втім, як саме, він не уточнив.

"Я б не говорив у контексті міграції. В останні роки сотні тисяч українців опинилися в Польщі, але, скоріше, не з політичних, а з економічних причин. Це не викликає якоїсь напруги, емоцій чи негативних наслідків (у Польщі – ред.). Натомість є питання безпеки ", – заявив експрезидент Євроради Дональд Туск під час прес-конференції у Варшаві.

Що відомо про переміщення сил Росії поблизу кордону України

Першим про те, що війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною, в жовтні повідомило видання The Washington Post. Крім того, Politico оприлюднило супутникові фотографії, де нібито помітно, що Росія знову стягує війська.

Проте в українській розвідці заспокоювали, що стежать за всіма переміщеннями окупаційних сил. За їхніми даними, російських військ на кордоні не стало більше. Секретар РНБО Олексій Данилов навіть назвав інформацію "свідомою дезінформацією".

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Президент Зеленський у зверненні 10 листопада назвав переміщення російських військ спробою психологічного тиску, яке більше не діє.

Між тим в Росії відкинули можливість вторгнення в Україну і звинуватили Київ у "нагнітанні ситуації". За словами першого заступника постпреда Росії в ООН Дмитра Полянського, Росія "не планує і ніколи не планувала" вторгнення на українську територію, але за умови, якщо "не піддасться провокаціям від України або когось ще".

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українсько-російський кордон Дональд Туск військова агресія РФ
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