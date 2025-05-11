'Король насправді голий': відомо, чому погрози Путіна 'Орешніком' - пусті

Ракета "Орешнік" може бути без вибухової речовини.

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Путін погрожує ударом "Орешніка" / колаж: Главред, фото: сайт Кремля, МО РФ

Головне із заяви оглядача:

Путін підтримує міф про силу армії РФ парадами та "Орешником"

Одна ракета "Орешник" взагалі не долетіла до України

Собівартість "Орешника" майже 80 мільйонів доларів

Військові паради на 9 травня та погрози "Орешніком" допомагають російському диктатор Володимиру Путіну підтримувати міф про силу і міць російської армії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Маніпуляція з такою "вундерваффе"-ракетою, як "Орешник". У Росії ж із цією ракетою носяться, як курка з писаною торбою. "Орешник", "Орешник" ... А що "Орешник"? РС-26 "Рубеж" - ракета, яку відправили на консервацію після того, як було ухвалено рішення, що її виробництво і продовження цього проєкту з фінансових та інших причин нерентабельні", - наголосив він.

За його словами, по Дніпру запустили саме те, що розконсервували, а одна розконсервована ракета "Орешник" взагалі не долетіла до України.

"А чому не було інших пусків? У Росії постійно погрожують "Орешником", але чомусь не було третього, четвертого, п'ятого, десятого пусків. Чому ця ракета в них стартує тільки з Капустиного Яру, а не з будь-якої локації? Вона ж мобільна. Чим росіяни погрожують? Бойовою частиною? Що таке бойова частина "Орешника"? Вони можуть використовувати або конвенційну бойову частину, або ядерний боєзаряд", - зауважив експерт.

Коваленко також додав, що конвенційна бойова частина - це 36 порожніх "болванок", навіть без вибухової речовини.

"Там нема вибухівки, тому що вибухівка на таких висотах та на таких швидкостях у стратосфері і вибухне. А кожна з цих 36 болванок – це близько 20 кг тротилу. Сумарно потужність вибуху – 720 кг тротилу. Але 720 кг тротилу – це трохи більше, ніж 9М723, тобто ОТРК "Іскандер", де 500 кг, та трохи менше, ніж ракета Х-22-32, де 900 кг бойової частини. Ці ракети прилітали по Україні нон-стоп і продовжують прилітати, особливо "Іскандери"", - підкреслив він.

ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Оглядач нагадав, що собівартість "Орешинка" майже 80 мільйонів доларів, тоді як "Іскандера" - приблизно 1,5-2 мільйони.

"Ось чому я кажу про те, що король насправді голий", - підсумував Коваленко.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, як Путін зганьбився на параді 9 травня:

Ракета "Орешнік" - що відомо

Як повідомляв Главред, російські окупанти можуть готуватись до удару ракетою "Орешнік" по Україні. Про це свідчить заплановане закриття повітряного простору в районі російського полігону "Капустін Яр". Саме звідти раніше відбувався запуск ракети такого типу.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що незважаючи на те, що за даними пропагандистів РФ, диктатор Володимир Путін нібито наказав визначити цілі для удару "Орешніком", в України немає таких військових об'єктів, по яких доцільно використовувати цю ракету.

Водночас, колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун вважає, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи атакуватиме Київ ракетою "Орешнік".

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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