'Було попередження': чи вдарить Росія Орєшніком по Україні в найближчі дні

РФ може атакувати Україну ракетою Орєшнік в найближчі дні, росіяни готують нові випробування балістичної ракети, зазначив аналітик.

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Чи вдарить Росія Орєшніком по Україні в найближчі дні / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Попович:

Росія готує нові випробування ракети Орєшнік

Орєшнік може вдарити по Україні

Росія закрила повітряний простір над полігоном "Капустін Яр" в Астраханській області, звідки зазвичай запускають ракету Орєшнік. Це може свідчити про підготовку до чергового пуску по Україні. Про це заявив військовий аналітик Денис Попович в ефірі телемарафону.

"Може, запустять, а може, не запустять. Знову ж таки це 50 на 50. Може, запустять, але не туди. Очевидно, що готуються випробування, і в рамках цих випробувань цілком можливо, що цей Орєшнік може впасти й на території України", - сказав він. відео дня

Він нагадав, що перед попереднім запуском "Орєшніка" надходило попередження від посольства США. Цього разу, за його словами, американське посольство знову інформувало про обмеження повітряного простору, однак не згадувало про загрозу удару.

"Тому, поєднуючи ці два фактори, доцільно припустити, що можливий удар Орєшніком", - зазначив він і додав, що не хоче нікого лякати, але така ймовірність існує.

Що відомо про РС-26 "Рубіж" (Орєшнік) / Інфографіка: Главред

Загроза удару Орєшніком - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія, ймовірно, готується до запуску ракети типу Орєшнік по території України. На це вказує заплановане перекриття повітряного простору над районом полігону "Капустін Яр", звідки раніше вже здійснювали пуски подібних ракет. Про це повідомив аналітичний Telegram-канал Aeris Rimor з посиланням на дані російського NOTAM-центру.

Військові паради до 9 травня у поєднанні з демонстративними погрозами Орєшніком слугують для Путіна інструментом підтримки образу сильної та могутньої армії РФ, зазначає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Втім, колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун переконаний, що реальна атака Києва цією ракетою малоймовірна. За його словами, подібні погрози орієнтовані радше на внутрішню російську аудиторію та іноземних гостей у Москві з метою справити враження та посіяти страх.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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