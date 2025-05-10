Повітряний простір закривається: названо дату ймовірного запуску 'Орєшніка'

Вже за кілька днів над полігоном "Капустін Яр" буде майже на добу закритий повітряний простір.

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РФ закриває повітряний простір над Капустіним Яром / Колаж: Главред, фото: Defense Express, сайт Кремля

Що відомо:

РФ може готуватися до удару "Орєшніком"

РФ закриває повітряний простір над Капустіним Яром

Російські окупанти можуть готуватись до удару ракетою Орєшнік по Україні. Про це свідчить заплановане закриття повітряного простору в районі російського полігону "Капустін Яр". Саме звідти раніше відбувався запуск ракети такого типу. Відповідне повідомлення опублікував російський NOTAM-центр, пише аналітичний Telegram-канал Aeris Rimor.

Зазначається, що повітряний простір буде тимчасово закритий у період з 6:00 12 травня до 4:00 13 травня. Протягом цього часу літати у цій зоні зможуть лише повітряні судна, що мають спецдозвіл МО РФ.

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У повідомленні російського центру вказаний код BO у полі PURPOSE, який використовується для бойових або випробувальних стрільб. Межа висот SFC-UNL може свідчити про те, що відповідний об'єкт може підніматися вище стратосфери. Саме така висота необхідна для застосування міжконтинентальних балістичних ракет та балістичних ракет середньої дальності.

Час підльоту міжконтинентальної балістичної ракети / Інфографіка Главред

"Із попереднього досвіду це частіше за все пов’язано з ракетними випробуваннями. Перед самим запуском росіяни часто додають NOTAMи над дальніми ділянками траєкторії ... Ці повідомлення не означають, що РФ гарантовано застосує щось типу "Орєшніка". Це просто попередження і воно може стосуватись випробувань. Будьте пильними", - пишуть аналітики.

Ракетна атака на Україну - останні новини

Як писав Главред, росЗМІ писали з посиланням на джерела, що Путін нібито доручив Міноборони визначити цілі в Києві для удару Орєшніком у відповідь на атаки ЗСУ в День перемоги.

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що Росія цілком може вдарити по Києву Орєшніком і Україна може бути змушена утриматися від ударів по Москві.

Генерал-майор запасу Віктор Ягун сказав, що Орєшнік - це експериментальна зброя, і вона не стоїть на озброєнні армії Російської Федерації. За даними іноземних спецслужб, таких ракет було всього п'ять: дві з них були зібрані повністю, три - розібрані.

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