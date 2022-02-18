Глава МЗС Німеччини відповіла на питання про те, що відбувається навколо України і на Донбасі

Анналена Бербок не знає, як назвати те, що відбувається навколо України / Reuters

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не знає, що насправді відбувається навколо України. На питання журналіста в ході Мюнхенської конференції з безпеки, про те, як можна назвати ситуацію на Сході України, вона відповіла, що поки "нічого не знає", і у неї немає інформації з цього приводу і "потрібно бути готовими до всього".

"Я не знаю, ніхто не знає, тому потрібно бути готовим до всього", - заявила глава МЗС ФРН.

Також в ході конференції Бербок попросила називати кризу в Східній Європі "російським", а не"українським".

Однак додала, що не вважає повномасштабне вторгнення Росії на Україну ймовірним сценарієм розвитку кризи.

Крім цього, Бербок заявила, що вважає, що Москва може провести операцію "під чужим прапором" або організувати переворот в Україні.

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Глава МЗС Німеччини закликала Росію негайно відвести війська від кордону з Україною, в іншому випадку будуть введені "безпрецедентні" санкції.

Загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін через нібито загострення військового конфлікту на Донбасі оголосив масову евакуацію населення.

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному прибуваючому в Ростовську область з Донбасу біженцю в 10 тис.рублів.

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