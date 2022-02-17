"Готові зубами рвати тих, хто стріляє по дітях": у ЗСУ відреагували на обстріл дитсадка на Донбасі

У ЗСУ відреагували на обстріл дитячого садка на Донбасі/ СБУ, скрін з відео

У Збройних силах України відреагували на обстріл бойовиками дитячого садочка у Станиці Луганській на Донбасі. Військові ЗСУ назвали такі дії підступними, цинічними і гидкими.

Про це сказав офіцер ЗСУ, який перебуває у зоні ООС, Юрій Кочевенко у коментарі державному телевізійному телеканалу "Рада".

Він зазначив, що першими на місце події після обстрілу прибули українські військовослужбовці. Військові медики надали допомогу постраждалим – внаслідок події три жінки отримали контузію. Також військові забезпечили евакуацію дітей і поранених.

"Після цього випадку наші військові готові зубами рвати цю мерзоту, яка по дітях стріляє", – сказав захисник України.

Кочевенко розповів, що окупанти активізувалися, і обстріл садочка – це не єдине, коли вони сьогодні давали про себе знати. Провокації бойовиків були зафіксовані на декількох напрямках. Так, у районі Горлівки вони стріляли по українських позиціях з протитанкових ракет.

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"Збройні сили перебувають у максимальній бойовій готовності, але на провокації поки не відповідають. Ми готові виконати будь-які поставлені державою бойові завдання", – зазначив військовий ЗСУ.

Обстріл дитячого садочка і школи на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів потрапив в дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей та персонал довелося евакуювати, їх відвели у безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Проте троє працівників садочку отримали контузії і були доставлені в лікарню.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. Внаслідок обстрілу була пошкоджена будівля місцевої школи, у якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактами вчинення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська і Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

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