Ми цінуємо кожне життя , але великої ескалації немає - Данілов

Данилов не знає чи буде війна в Україні / УНІАН

На брифінгу РНБО секретар Олексій Данілов в черговий раз заявив, що ніякого нападу на українських територіях влада країни не планує. Так як дуже цінують життя кожного українця.

"Ми не вбивці, ми мирна країна, ми ні на кого не нападали і ми буде себе відстоювати", - сказав Данілов.

Широкомасштабного наступу з боку Росії в Україну, за його словами, також немає. Також як і поки немає інформації про те, як на (українців - ред.) будуть вбивати. Данилов сподівається, що точні дані з'являться на звтрашній конференції в Мюнхені.

Те, що зараз відбувається на Донбасі, секретар РНБО назвав провокаціями.

"Ескалація є, але ми розуміємо, широкомасштабного наступу, яким нас лякали-бомбові удари... Ми не розуміємо, як в 21 столітті Це може відбувається. Що це буде? Геноцид? Тероризм? І відповіді завтра може будуть давати на Мюнхенській конференції, я думаю, там буде багато речей, які розставлять крапки над і", - заявив секретар РНБО.

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Загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін через нібито загострення військового конфлікту на Донбасі оголосив масову евакуацію населення.

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному прибуваючому в Ростовську область з Донбасу біженцю в 10 тис. рублів.

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