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Загострення на Донбасі: Залужний звернувся до жителів ОРДЛО

18 лютого 2022, 18:31

Українська армія не планує наступальних операцій, оскільки вони призведуть до численних жертв серед цивільного населення.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до жителів окупованих територій з приводу загострення ситуації на Донбасі.

"Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій - не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації з метою вирішення чергового кровопролиття", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ в своїй заяві.

Як зазначив Залужний, українська армія не планує наступальних операцій, оскільки вони призведуть до численних жертв серед цивільного населення. Він додав, що навіть зараз, коли бойовики активно ведуть обстріли українських позицій, військові Об'єднаних сил відповідають тільки в разі загрози особовому складу або цивільним.

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Визнання Росією "Л / ДНР"

Державна Дума Росії у вівторок, 15 лютого, проголосувала за ініційований фракцією КПРФ проект постанови Про звернення до президента Володимира Путіна про визнання" ДНР " та " ЛНР " на окупованих Російською державою районах Донбасу.

У відповідь Верховна Рада звернулася до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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