Німеччина заохочує наміри Путіна до нового нападу: Кулеба відповів на заяви глави ВМС

Кулеба відповів Німеччині / Getty Images

Раньше Німеччина заявила про неможливість передачі Україні оборонної зброї, відсутність перспектив у поверненні Криму і коливання про відключення Росії від SWIFT. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ці висловлювання не відповідають рівню відносин і поточної ситуації безпеки.

Чиновник вважає, що на даний момент дуже важлива єдність Заходу в протистоянні Росії.

"Зараз як ніколи важлива єдність Заходу по відношенню до Росії. Для її досягнення і стримування РФ ми всі разом докладаємо величезних зусиль. Німецькі партнери повинні припинити такими словами і діями підривати єдність і заохочувати Володимира Путіна до нового нападу на Україну", - написав глава МЗС у Twitter.

Також він подякував Німеччині за надану підтримку, починаючи з 2014 року, і за дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

"Але нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз з цією підтримкою і зусиллями", - додав він.

Нагадаємо, українська влада вражена словами Шенбаха про "необхідність відновлення діалогу з Росією". Вони обурюються подібного роду заявами поряд з тим, що кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, і в той час, коли стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського кордону.

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