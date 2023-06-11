"Ми за те, щоб вас вбивали. Головне – отримати грант": Подоляк жорстко розніс ООН

Радник керівника ОП наголосив, що членство Росії в ООН як країни, яка розпочала неспровоковану війну в Україні, має бути зупинено.

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Подоляк жорстко розкритикував ООН / Колаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк жорстко розкритикував ООН через бездіяльність після підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Він наголосив, що ООН, яка повинна гарантувати глобальну безпеку, більше не працює.

"ООН сьогодні відіграє роль промоутера пропагандистських концепцій Російської Федерації, тих країн, які поводяться вкрай агресивно і хочуть промоутувати свої позиції на Латинську Америку, Африку, глобальний Південь загалом, мати важіль інформаційного впливу. Безперечно, це не влаштовує. Ми завжди матимемо майданчик, який не виконуватиме власних статутних документів. У Статуті ООН чітко записано – країна-агресор має бути названа агресором із наступними юридичними фіксаціями", - сказав Подоляк в ефірі Freeдом.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що членство країни-агресорки Росії як країни, яка розпочала неспровоковану війну в Україні, має бути зупинено.

"Якщо ООН демонстративно не зупиняє членство Росії і дає їй право головувати в Раді безпеки, таким чином ООН прямо вам каже в обличчя: "Дивіться, а ми за те, щоб вас вбивали, вирізали, крилатими ракетами атакували. Головне нам – отримати черговий грант, який дозволить їздити світом і займатися барижництвом". Ось так це насправді виглядає. Чесно кажучи, тут немає політології. Тут є саме чорне та біле. ООН вже померла", - додав він.

У свою чергу заступник Генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс в інтерв'ю Associated Press заявив, що організація звернеться зі спеціальним закликом щодо надання Україні додаткових коштів у зв’язку з підривом Каховської ГЕС. Водночас він зауважив, що хоче зачекати кілька тижнів, щоб побачити економічні наслідки, наслідки для здоров’я та навколишнього середовища, перш ніж оголосити заклик.

Реакція ООН на підрив Каховської ГЕС

Як повідомляв Главред, в Організації об'єднаних Націй своя атмосфера – вранці у вівторок, 6 червня, коли стало відомо про те, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, написали про святкування дня російської мови. При цьому про те, що сталося в Новій Каховці – не було сказано ані слова.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував такий вчинок Організації Об'єднаних Націй: "Це якийсь "прикол"? Ви серйозно там? Буде ще якась реакція на сьогоднішній теракт? Організація, що покликана забезпечувати глобальну безпеку, усе більше перетворюється на глобальну пародію", - обурився радник голови ОП.

Пізніше Організація Об’єднаних Націй видала дивну заяву після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. На сторінці ООН у Twitter опублікували заяву, у якій йдеться про те, що мирне населення та цивільна інфраструктура не можуть бути ціллю під час війни. При цьому в ООН ні слова не сказали про те, що це російські окупанти здійснили цей теракт, і що саме через дії армії РФ щодо Каховської ГЕС під загрозою перебуває мирне населення та загалом близько 80 населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський шокований реакцією організації Об'єднаних Націй та Червоного Хреста через підрив Каховської ГЕС. Президент заявив, що вони не допомагають у ліквідації наслідків підтоплення Херсонської області через підірвану росіянами ГЕС. За словами президента, такі організації створювалися саме для допомоги в таких бідах. Однак ні ООН, ні Червоний Хрест поки не допомагають Україні боротися з катастрофою.

Дивіться відео про те, яку катастрофу створила Росія через підрив Каховської ГЕС:

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