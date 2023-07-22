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Київ терміново скликає Раду Україна-НАТО: Зеленський назвав причину

Альона Вороніна
22 липня 2023, 21:08 оновлено 22 липня, 21:37
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Під час засідання ради, яка відбудеться днями, проведуть кризові консультації, щоб вирішити питання розблокування зернового коридору.
Владимир Зеленский, порт
Київ терміново скликає Раду Україна-НАТО/колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що днями відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, на якому обговорять вирішення питання щодо зернової угоди.

Про це український лідер заявив під час вечірнього відеозвернення 22 липня. Він розповів про результати сьогоднішньої телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і зазначив, що закликав генсека скликати таке засідання.

"Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі. Будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив наших експортних шляхів означитимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза – найменший із можливих наслідків", – зазначив Зеленський.

відео дня

Він сказав, що обговорив зі Столтенбергом кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору.

"У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень – рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати", – зазначив президент України.

РФ вийшла з зернової угоди і погрожує атаками на судна

Раніше повідомлялося, що Росія наплювала на голод в Африці і вийшла з зернової угоди. 19 липня стало відомо, що РФ погрожує всім суднам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня. У Росії заявили, що з 00:00 20 липня розглядатимуть усі судна, які будуть слідувати в чорноморські порти України, як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

Після цього Міноборони України відповіло на погрози РФ топити кораблі. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь. З 21 липня Україна вважатиме усі кораблі, що прямуватимуть в російські порти та порти на окупованих територіях, такими, що перевозять воєнні вантажі.

Видання The Washington Post із посиланням на високопоставлені джерела у Кремлі повідомило, що Китай незадоволений Путіним і може на нього натиснути. Пекіну не сподобалося, що країна-агресорка Росія вийшла із зернової угоди і заблокувала експорт зерна з України.

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