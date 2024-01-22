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Зеленський видав указ про "українські" Кубань і Слобожанщину: деталі

Юрій Берендій
22 січня 2024, 14:47оновлено 22 січня, 16:25
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити стратегію збереження національної ідентичності українців, які проживають в Російській Федерації.
Зеленський видав указ про 'українські' Кубань і Слобожанщину: деталі
Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, wikipedia.org

22 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Про це президент України повідомив в ході свого звернення до українців з нагоди Дня Соборності.

За його словами, необхідно здійснювати кроки не лише для зміцнення єдності України та українського народу, а й для соборності прав та свобод, відображення правди про українців та історію України.

"Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього", — сказав президент.

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Про що саме йдеться в указі Володимира Зеленського

Текст указу глави держави №17/2024 від 22 січня оприлюдений на сайті Офісу президента.

"Росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, у тому числі на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації", — йдеться у документі.

У своєму указі, президент поставив завдання уряду розробити план дій зі збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації. Цей план має бути розроблений за участю міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, вчених та громадськості, а потім внесений на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

У ньому також потрібно розглянути питання збору та вивчення фактів та свідчень про злочини проти українців, що проживають на історично населених українцями територіях Росії, таких як Кубань, Стародубщина, Північна та Східна Слобожанщина в межах сучасних кордонів Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, та Ростовської областей.

Також у указі передбачено відновлення та збереження історичної пам'яті, включаючи створення відповідного центру.

Крім того, указ передбачає посилення заходів з протидії дезінформації та пропаганді Російської Федерації щодо історії та сучасності українців у Російській Федерації та інших народів, які були поневолені Росією. Для цього пропонується залучити вітчизняних та зарубіжних вчених, експертів, представників української громадськості за кордоном та організацій закордонних українців до підготовки та проведення заходів, спрямованих на розкриття розвінчування міфів про Україну.

Також указ передбачає розвиток співпраці між українцями та поневоленими Росією народами.

Документ також передбачає спільно з Національною академією наук України підготовку й поширення матеріалів щодо понад тисячолітньої історії українського державотворення, історичних зв'язків земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями у різні історичні періоди. Також зазначається необхідність висвітлення правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах Російської Федерації в навчальних програмах і підручниках для закладів освіти.

Раніше повідомлялось про те, що президент України Володимир Зеленський 22 січня внесе до Верховної Ради законопроект про запровадження в Україні інституту множинного громадянства. За його словами, закон дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Винятком стануть громадяни країни-агресора Росії.

Заяви Зеленського про війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти обстріляли понад 100 українських населених пунктів лише за один день, 21 січня.

Україна не буде підписувати мирну угоду з Росією, якщо вона передбачатиме передачу контролю над окупованими територіями Криму і Донбасу Москві. Президент Володимир Зеленський заявив, що головна мета Володимира Путіна - не мир, а окупація України.

Говорячи про мобілізацію в Україні, президент Володимир Зеленський відзначив, що військовослужбовцям необхідна ротація. Він назвав мобілізацію питанням справедливості.

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Володимир Зеленський
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