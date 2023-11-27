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У Раді вимагають відставки депутатки Безуглої: загрожує нацбезпеці

Юлія Закрепа
27 листопада 2023, 17:50оновлено 27 листопада, 18:23
Завтра має відбутися засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
У Раді вимагають відставки депутатки Безуглої: загрожує нацбезпеці
Безуглу хочуть відправити у відставку / колаж: Главред, фото: Facebook

Народна депутатка із фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз ініціює звільнення депутатки з фракції "Слуга народу" Мар’яни Безуглої з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю через її скандальні заяви про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Завтра (28 листопада) має відбутися засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Після серії дописів у соцмережі Мар’яни Безуглої, які створюють підвалини для руйнування єдності в суспільстві, підривають довіру до військового керівництва держави в умовах воєнного стану, згідно з рішенням нашої фракції ініціювала розгляд на Комітеті питання щодо позбавлення її посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю", - написала Фріз у Facebook.

Депутатка наголосила, що політики мають припинити дискредитацію військових, бо "питання стосується спроможності держави протидіяти не лише зовнішньому ворогу, а й внутрішнім дестабілізаціям".

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"Якщо для відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника комітету потрібно рішення парламенту, яке блокується попри наявність уже двох постанов від представника президента в парламенті, члена нашого Комітету Федіра Веніславського та співголови фракції "Європейська Солідарність" Ірини Геращенко, то для позбавлення керівництва підкомітету достатньо рішення Комітету з нацбезпеки. Розраховую на готовність членів Комітету розглянути питання та ухвалити рішення", - додала Фріз.

У Раді вимагають відставки депутатки Безуглої: загрожує нацбезпеці
Мар'яну Безуглу хочуть звільнити із посади / фото: Європейська солідарність

Нагадаємо, що нардепка Безугла запропонувала звільнити Залужного й викликала скандал в Мережі. Претензії Безуглої стосувалися того, що військові не відповіли на запитання Комітету щодо бригад, ротацій та турнікетів.

Політолог назвав найбільші загрози для України, якщо Залужного звільнять. Звільнення Залужного автоматично зробить його центром концентрації і об’єднання для всіх, хто не тільки не задоволений діючою владою.

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війна в Україні Верховна Рада Мар'яна Безугла
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