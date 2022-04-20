Сталося диво - я був упевнений, що Чернігів, Суми, Харків та Маріуполь не вистоять - Арестович

Російські окупаційні війська зруйнували Маріуполь / Фото Reuters

Україна робить усе неможливе, щоб полегшити долю захисників Маріуполя. Багато сил загарбників звідти вдалося відтягнути, вийшло уповільнити постачання угруповань окупантів під місто. Туди літали на "абсолютно самогубні" місії українські вертольоти, забирали поранених і завозили допомогу. На початку війни, через різницю в чисельності сил ЗСУ і військ РФ, передбачалося, що Чернігів, Суми, Харків і Маріуполь не вистоять. Однак сталося справжнє диво. Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що українським військам вдалося відтягнути багато ворожих сил від Маріуполя. Уповільнено постачання угруповань окупаційних військ під місто. До Маріуполя літали українські вертольоти, льотчики ризикували життям, коли забирали поранених і завозили допомогу.читайте такожОкупанти скинули на Азовсталь надпотужні бомби: під завалами залишаються сотні людей

Арестович додав, що наразі держава робить все можливе і неможливе для допомоги захисникам Маріуполя. У той час, коли раніше ситуація здавалася безнадійною.

Крім того, за його словами, на початку повномасштабної війни Росії проти України він передбачав катастрофічну ситуацію в 4 містах. Причиною таких думок було розуміння нерівності співвідношення сил української армії і військових підрозділів агресора. Те, що українським містам вдалося вистояти, це справжнє диво.

"Я був упевнений, що Чернігів, Суми, Харків і Маріуполь не встоять...і те, що у нас є єдиний Маріуполь – це просто диво. Все завдяки допомозі неба, мужності українського народу і Збройним силам", - підкреслив Олексій Арестович.

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Ситуація у Маріуполі

Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.читайте такожЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь-Арестович

Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

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