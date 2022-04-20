УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Сталося диво - я був упевнений, що Чернігів, Суми, Харків та Маріуполь не вистоять - Арестович

20 квітня 2022, 19:31

На початку війни Росії проти України передбачалося, що велику роль зіграє нерівність держав у чисельності військових сил, сказав Олексій Арестович.

Маріуполь, війна
Російські окупаційні війська зруйнували Маріуполь / Фото Reuters

Україна робить усе неможливе, щоб полегшити долю захисників Маріуполя. Багато сил загарбників звідти вдалося відтягнути, вийшло уповільнити постачання угруповань окупантів під місто. Туди літали на "абсолютно самогубні" місії українські вертольоти, забирали поранених і завозили допомогу. На початку війни, через різницю в чисельності сил ЗСУ і військ РФ, передбачалося, що Чернігів, Суми, Харків і Маріуполь не вистоять. Однак сталося справжнє диво. Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що українським військам вдалося відтягнути багато ворожих сил від Маріуполя. Уповільнено постачання угруповань окупаційних військ під місто. До Маріуполя літали українські вертольоти, льотчики ризикували життям, коли забирали поранених і завозили допомогу.читайте такожОкупанти скинули на Азовсталь надпотужні бомби: під завалами залишаються сотні людей

Арестович додав, що наразі держава робить все можливе і неможливе для допомоги захисникам Маріуполя. У той час, коли раніше ситуація здавалася безнадійною.

Крім того, за його словами, на початку повномасштабної війни Росії проти України він передбачав катастрофічну ситуацію в 4 містах. Причиною таких думок було розуміння нерівності співвідношення сил української армії і військових підрозділів агресора. Те, що українським містам вдалося вистояти, це справжнє диво.

"Я був упевнений, що Чернігів, Суми, Харків і Маріуполь не встоять...і те, що у нас є єдиний Маріуполь – це просто диво. Все завдяки допомозі неба, мужності українського народу і Збройним силам", - підкреслив Олексій Арестович.

Дивіться відео ТСН - Зеленський висловив подяку всім захисникам Маріуполя

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.читайте такожЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь-Арестович

Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

Рекомендує Главред:

viber
новини Чернігова новини Маріуполя новини Харкова Олексій Арестович Офіс президента новини Сум війна Росії та України
Реклама
Популярне
Везіння в грошах або солідний дохід: хто зі знаків стане щасливчиком тижня 18-24 квітняВезіння в грошах або солідний дохід: хто зі знаків стане щасливчиком тижня 18-24 квітня Киянка Наташа Корольова вперше з'явилася на публіці після чуток про розлучення з чоловіком-рашистомКиянка Наташа Корольова вперше з'явилася на публіці після чуток про розлучення з чоловіком-рашистом ЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь - АрестовичЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь - Арестович Гороскоп на сьогодні, 19 квітня 2022: Близнюкам - удача, Козерогам - підступи недругівГороскоп на сьогодні, 19 квітня 2022: Близнюкам - удача, Козерогам - підступи недругів Як виростити зелену цибулю на підвіконні: 2 кращих способиЯк виростити зелену цибулю на підвіконні: 2 кращих способи
Підтримайте Главред

Останні новини

19:49

Як правильно оформляти пенсії біженцям за кордоном: у Пенсійному фонді дали розслідування

19:49

Сонячне затемнення в квітні 2022: коли відбудеться і чого від нього очікувати

19:31

Сталося диво - я був упевнений, що Чернігів, Суми, Харків та Маріуполь не вистоять - Арестович

19:29

Як і чим закінчиться війна в Україні: оптимістичний, песимістичний і реалістичний сценаріїПогляд

19:26

На Донбасі окупанти пішли на штурм: ЗСУ вибили ворога з околиць РубіжногоВідео

Реклама
19:22

Оголосили евакуацію з Азовсталі і відкрили вогонь: окупанти обстріляли "зелений коридор" з МаріуполяВідео

19:11

Окупанти похвалилися успішним запуском балістичної ракети "Сармат"Відео

18:54

У Москві влаштували "війну" з дитячою пісочницею, пофарбованою в кольори прапора УкраїниВідео

18:44

На Азовсталі переховуються близько тисячі людей: Зеленський запропонував обмін на полонених РФВідео

18:40

Безуспішний старт наступу: у США заявили, що РФ не має на Донбасі територіальних успіхівВідео

18:39

Грошове везіння і великий прибуток: названі знаки, яким пощастить в кінці квітня

18:32

Заворотнюк, що виїхала в Дубай, зняли напівроздягнену на пляжі

18:24

Путін і "яструби": Bloomberg дізнався прізвища осіб, які ухвалили рішення про напад на УкраїнуВідео

18:22

Чистий четвер 2022: прикмети на 21 квітня і що не можна робитиВідео

18:12

Гетьманцев назвав компанії, які у війну платять податки наперед

18:03

"Буква Z-символ горя для України": Поклонська емоційно висловилася і була вилаяна росіянамиВідео

17:59

"Гарматне м'ясо" для захоплення Донбасу: РФ перекидає 20 тисяч найманців - The Guardian

17:37

Путін через власну тупість перезапустив економіку США: чому Штати двічі виграють від війни в УкраїніПогляд

17:34

Окупанти скинули на Азовсталь надпотужні бомби: під завалами залишаються сотні людейВідео

17:04

Грошова удача, здійснення мрії і успіх в кар'єрі: хто зі знаків щасливчики в рік Тигра

Реклама
17:03

Жити чи вижити: психолог назвала ознаки того, що організм повертається до "режиму життя"

16:59

Зухвалий прорив у Маріуполі: морпіхи та Азов з боєм вийшли в порт і врятували 500 бійцівВідео

16:58

У Путіна називають війну з Україною "катастрофічною помилкою" і бояться ядерного удару - BloombergВідео

16:50

Бійці ДПСУ вийшли до державного кордону України у трьох областяхВідео

16:47

Арестович розповів, як ЗСУ "дають прикурити" окупантам в районі ІзюмаВідео

16:35

"Швидко їдь в Москву, ми тобі тут все дамо": Бадоєв розповів, як на початку війни його звали в Росію

16:33

Людей чавили танками, відрізали геніталії: відомий ведучий розповів про звірства окупантів РФВідео

16:20

"Передову не покину": дівчина-навідниця САУ, яка стала зіркою мережі, розповіла про участь в бояхВідео

15:57

Подоляк розповів, чи є в Офісі президента стратегія звільнення Півдня УкраїниВідео

15:43

На ЗСУ очікують потужні бої не тільки на Донбасі, але і у Харкові, і на харківському напрямку - ОПВідео

15:27

"Вирок" для ворожих літаків і гелікоптерів: Норвегія безкоштовно передасть Україні ЗРК Містраль

15:17

Без ядерної крапки у війні проти України Путіну не обійтисяПогляд

15:16

"Росіяни, ми здичавіли": група "Ногу звело" записала кліп на підтримку УкраїниВідео

14:37

"Боже, яке кончене": Positiff записав новий трек і присвятив його російським блогерам

14:36

"Намісником Путіна" в Бердянську зробили двірника: "заступник мера" вже готує місто до 9-го травня

14:35

Чистий Четвер у 2022 році: дата, традиції та заборони дня

14:31

Окупанти на Запоріжжі вимагають готувати концерти на 9 травняВідео

14:19

Народ натисне на режим Путіна - Росія досягне дна: в ОП очікують на конфлікт в країні-агресоріВідео

14:17

Гороскоп на завтра 21 квітня 2022: Близнюкам – недруги, Дівам – плітки, Терезам - удача

13:55

Бомбардував міста України: ГУР повідомило дані зрадника-українця, що відповідальний за ракетні удариВідео

Реклама
13:53

Білорус Тимур, який у 16 років виступив проти режиму Лукашенка, тепер воює за Україну

13:46

Під Києвом ветеринари врятували життя 11-річній дівчинці, яку розстріляли окупантиВідео

13:45

"Літак скинув бомбу і почав у мене стріляти": історія жінок, які змогли втекти з села під Бородянкою

13:40

Гороскоп на сьогодні, 20 квітня 2022: Ракам – недруги, Водоліям - солідний дохід, Рибам - віщі сни

13:14

Охтирка, Тростянець, Ромни: в ОП розповіли про хід відновлення на Сумщині

13:12

В окупованому Мелітополі масово гинуть військові РФ: Арестович пояснив причинуВідео

13:11

Страшне пророцтво для Росії справджується: коли тіло РФ розповзеться по швахПогляд

12:56

Генерали, племінник губернатора і родичі військової влади: Арестович розповів про полонених РФВідео

12:36

Гороскоп Таро на травень 2022 для земних знаків Зодіаку - Тельців, Дів, КозерогівВідео

12:34

Полковник пішов у "Вантаж 200": командир інженерно-саперного полка армії РФ приїхав додому в труні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти