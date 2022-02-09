Є "достатні підстави" для нових санкцій проти Росії - Кулеба

Дмитро Кулеба висловився про нові санкції проти РФ / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про достатні підстави для введення нових санкцій проти Росії. За його словами, це роздача російських паспортів на Донбасі.

"Є достатньо підстав для введення санкцій проти Росії за незаконну масову видачу російських паспортів громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу", - написав голова МЗС у Twitter.

Він підкреслив, що роздача російських паспортів на Донбасі є прямим порушенням Мінських угод. Кулеба також привітав сьогоднішнє рішення Комітету постійних представників в Євросоюзі (COREPER) додати п'ять осіб до списку санкцій за сприяння незаконній організації та проведенню виборів до Держдуми Росії на території тимчасово окупованого Криму.

"Крим - це Україна. Кожне порушення міжнародного права з боку Росії буде покарано", - резюмував міністр.

Санкції проти Росії

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново ввести санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть ніякого сенсу.

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Сполучені Штати Америки можуть ввести проти Російської Федерації превентивні санкції. Таку можливість не виключив голова Міжнародного комітету Сенату США Роберт Менендес.

За його словами, нові обмежувальні заходи проти РФ вірогідні на випадок загострення ситуації навколо України.

Крім того, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Сполучене Королівство розробило санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну.

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