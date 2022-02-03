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На випередження: у США готові ввести нищівні санкції проти РФ

3 лютого 2022, 20:56

Відповідний законопроект погоджують у Конгресі США.

Джен Псакі
Джен Псакі / Фото Reuters

Адміністрація США готова розглядати пропоновані Конгресом варіанти санкцій проти РФ, в тому числі і ті, які пропонується ввести незалежно від того, як буде розвиватися ситуація на російсько-українському кордоні.

З такою заявою виступила представник Білого дому Джейн Псакі, пише "Інтерфакс".

"Ми ніколи не визначали "червоні лінії" в цьому питанні: ми вже вводили превентивні санкції і обговорюємо з членами Конгресу законопроект (про обмежувальні заходи - ред.)", - заявила Псакі.

Також представниця Білого дому зазначила, що конгресмени ще не завершили узгодження між собою тексту даного законопроекту.

читайте такожАгресія Росії, поразка для Путіна і санкції: підсумки переговорів Зеленського і Джонсона в Києві"Наш підхід з самого початку ґрунтується на думці, що пакет нищівних економічних санкцій, який ми обговорюємо, може зіграти стримуючий вплив, і ми бачимо ознаки такого впливу на російських ринках. Але ми не встановлюємо червоних ліній", - додав Псакі.

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Санкції проти Росії

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново ввести санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть ніякого сенсу.

Сполучені Штати Америки можуть ввести проти Російської Федерації превентивні санкції. Таку можливість не виключив голова Міжнародного комітету Сенату США Роберт Менендес.

За його словами, нові обмежувальні заходи проти РФ вірогідні на випадок загострення ситуації навколо України.

Автор: Сергій Кущ
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санкції новини США Джейн Псаки
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