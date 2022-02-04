Потужний удар по РФ: у США погодили пакет жорстких санкцій через Україну

Проти РФ у США готують новий пакет санкцій / gettyimages

У Конгресі США узгоджена основна частина положень законопроекту про нові санкції проти Росії у зв'язку із загостренням ситуації навколо України.

За словами сенатора-республіканця Марко Рубіо, розбіжності охопили малу кількість питань, повідомляє агентство Bloomberg.

У повідомленні підкреслюється, що конгресмени поки не вирішили питання введення превентивних санкцій проти РФ.

"Деякі хочуть ввести частину санкцій заздалегідь, інші вважають за краще, щоб ці заходи були розроблені на майбутнє, щоб їх розглядали як відповідну міру, чистий засіб стримування. Однак з ключових питань позиції у нас не такі вже й різні", - пояснив Рубіо.

У свою чергу заступник голови сенатського комітету у закордонних справах Джим Ріш заявив, що сенатори від обох партій скоро завершать підготовку компромісного списку санкцій.

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"Ми сподіваємося, що людина, яка приймає рішення (в Росії), дуже уважно спостерігає за тим, що тут відбувається, і приходить до висновку, що ситуація серйозна, і що ми ставимося до цього серйозно і дійсно збираємося зробити те, про що ми говоримо", - говорить американський сенатор.

Паралельно з Сенатом над санкціями працюють в Палаті представників. Щоб прискорити процес схвалення заходів, в обох палатах прагнуть узгодити єдиний варіант законопроекту. За даними Bloomberg, процесу узгодження санкцій заважає позиція адміністрації США, яка виступає проти превентивних санкцій щодо Росії.

У той же час напередодні представник Білого дому Джен Псакі заявила, що Адміністрація готова розглянути будь-які ідеї санкцій проти РФ, в тому числі, ідею превентивних заходів.

"Ми ніколи не визначали "червоні лінії" в цьому питанні: ми вже вводили превентивні санкції, і обговорюємо з членами Конгресу законопроект (про обмежувальні заходи, – ред.)", - резюмувала Псакі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново ввести санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть ніякого сенсу.

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