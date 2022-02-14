Ескалація на кордонах України безпрецедентна - Зеленський

Володимир Зеленський назвав ескалацію безпрецедентною / скріншот Facebook-трансляція офісу президента

У понеділок, 14 лютого, з візитом в Україні побував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Головною темою його візиту було питання безпеки в рамках ймовірного вторгнення Росії в нашу країну.

На брифінгу за підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ домагатиметься гарантій безпеки.

Також глава держави додав, що ескалація на кордонах України - "безпрецедентна".

За його словами, в України і Німеччини є "спільне бачення" в підходах до мирних переговорів по Донбасу. Однак разом з цим для того, щоб уникнути вторгнення Російської Федерації необхідні превентивні санкції проти країни-агресора.

"Саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє європейської безпеки. Говорили про закладення конкретних юридичних гарантій, здатних захистити Україну", - сказав Зеленський і підкреслив, що створення дієвої архітектури безпеки в Європі неможливе без України.

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Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше журналісти британського видання The Guardian опублікували матеріал про те, що президент США Байден провів телефонні переговори з лідерами ЄС і НАТО, в ході яких заявив про готовність Росії до військового вторгнення в Україну найближчими днями. Як стверджує Преса, операція може початися з авіаударів.

Посольства Британії, Данії, Ізраїлю, Норвегії, Японії, Естонії, і Південної Кореї опублікували офіційні заяви із закликом до своїх громадян покинути Україну якомога швидше. Ізраїль заявив про евакуацію дипломатів.

Вашингтон закликав громадян Штатів виїхати з України протягом 24-48 годин.

Співробітників посольства США, які не беруть участі у вирішенні критично важливих питань, відправляють до Вашингтона. Основна частина дипломатів залишається в Україні.

За підсумками телефонного розмови президента США Байдена з главою РФ Путіним, який відбувся 12 лютого, в Білому домі сказали, що у Вашингтона немає розуміння відносного того, чи піде Росія в атаку на Україну.

Згідно з даними Української правди, з 14 лютого міжнародні страхові компанії можуть призупинити страхування авіаперевезень у небі над Україною через високі ризики бойових дій. Внаслідок цього авіакомпанії будуть змушені тимчасово припинити авіаперельоти.

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