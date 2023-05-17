Ще один "миротворець": в Україну зі своєю пропозицією вирішив приїхати президент ПАР

Президент ПАР заявив про бажання приїхати в Україну під час телефонної розмови із Зеленським 13 травня.

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Президент ПАР хоче зустрітися із Зеленським / Колаж: Главред, Фото: Вікіпедія, Офіс президента

В Україну хоче приїхати президент ПАР Сиріл Рамафоса. Він хоче представити президенту України Володимиру Зеленському свою "мирну ініціативу". Про це заявив прессекретар Сергій Нікіфоров у коментарі Українській правді.

Президент ПАР заявив про таке бажання під час телефонної розмови із Зеленським, яка відбулася 13 травня.

"Президент України привітав таку мирну ініціативу. Володимир Зеленський готовий прийняти високих гостей в Україні, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську формулу миру і запросити приєднатися до її реалізації", - сказав Нікіфоров.

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Варто відзначити, що у вівторок, 16 травня, російські пропагандисти заявили про те, що Зеленський, як і російський диктатор Володимир Путін, нібито погодилися прийняти місію африканських лідерів з "мирною ініціативою".

Слід нагадати, що раніше в ПАР порадили Путіну не приїжджати на саміт БРІКС, адже в такому випадку диктатора заарештують і передадуть під трибунал у Гаазі.

"Мирні ініціативи" Папи Римського і Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, раніше стало відомо про "мирні ініціативи" Папи Римського Франциска і Сі Цзіньпіна.

Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, спрямованої на врегулювання війни між Росією і Україною. Глава Католицької церкви висловив надію на можливість стати посередником між сторонами. При цьому він відмовився уточнити будь-які подробиці миротворчої місії.

При цьому Україні нічого не відомо про мирну ініціативу Папи Римського Франциска. Про це пише CNN з посиланням на неназваного українського чиновника, близького до офісу президента України

"Президент Зеленський не давав згоди на будь-які подібні обговорення від імені України. Якщо переговори відбуваються, то вони відбуваються без нашого відома і без нашого узгодження", - сказав співрозмовник журналістів.

У день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

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