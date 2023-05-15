На тлі хвороби Лукашенко може втратити владу: Кремль може готувати наступника - експерт

Сам Лукашенко не думає про відставку і не займається пошуком та підготовкою свого наступника.

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Кремль може відібрати у Лукашенка владу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

На тлі чуток про хворобу білоруського диктатора Олександра Лукашенка Кремль може вже займатися підготовкою йому заміни. За Конституцією наступником повинна стати глава Вищої палати Ради Республіки Національних зборів Наталія Кочанова, проте Кремль не допустить подібного. Про це в інтерв'ю Главреду розповів білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

Він зазначив, що попри свою часту появу на телеекранах, Кочанова є лише "пішкою".

"І щоб силовики послухали жінку - ніколи", - додав Санніков.

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Він переконаний, що найнебезпечнішою людиною для Лукашенка та інших білоруських політиків є колишній його помічник і найближчий соратник Віктор Шейман.

"Але він не та людина, яка буде руйнувати систему, яку активно допомагав створювати. Зате у нього є компромат на кожного. Можуть бути і відморозки з внутрішніх військ, того ж ГУБАЗиКа. Ходили чутки, що це можуть бути і люди зі Служби безпеки, але вони шукають "господаря". Тому зараз буде цікаво подивитися. Думаю, цим займеться Лукашенко і його служби, які будуть відстежувати контакти будь-яких офіційних і неофіційних осіб з Москвою. Щось випливатиме в медіа, десь буде і свідомий витік", - розповів Санніков.

Експерт також акцентував на тому, що сам Лукашенко не замислюється про відставку і не шукає собі наступників.

"Давайте подивимося на психологію. По-перше, диктатори - "вічні", і живуть вони "вічно". Думати про наступника означає допускати думку про свою смерть", - пояснив Санніков.

Хто такий Андрій Санніков Андрій Олегович Санніков - білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь", кандидат у президенти Республіки Білорусь у 2010 році, пише Вікіпедія.

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресорка РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Натомість самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Британське видання The Mirror після цього писало, що білоруського диктатора Олександра Лукашенка могли отруїти – в той момент, коли він перебував у столиці країни-агресора РФ, Москві, і з'явився на публіці разом з російським диктатором Володимиром Путіним.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляв, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою та кардіологічні захворювання.

У білоруських ЗМІ із посиланням на слова співрозмовника, близького до служби протоколу Лукашенка, повідомили, що самопроголошений президент Білорусі міг підхопити вірус. При цьому у виданні зазначають, що разом із Лукашенком хвороба підкосила також кількох осіб з його оточення.

Водночас у Держдумі країни-агресорки Росії підтвердили хворобу Лукашенка, проте намагаються переконати, нібито "нічого смертельного у цьому немає". Заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін зазначив, нібито "це не ковід", а Лукашенку "просто потрібен відпочинок".

Колишній посол Білорусі Павло Латушко заявив, що у Лукашенка, ймовірно, сильна вірусна інфекція - інфекційно-алергічний міокардит. Через це у нього могло з'явитися запальне ураження серцевого м'яза, задишка, нездужання, біль у серці та помірний біль у суглобах.

Дивіться відео про те, як у Лукашенка можуть відібрати владу:

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