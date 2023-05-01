"Доведеться його заарештувати": у ПАР готові затримати Путіна через ордер МКС

Преторія просить президента РФ не приїжджати особисто на саміт БРІКС в ПАР.

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Володимира Путіна можуть заарештувати в ПАР / УНІАН, скріншот

У Південній Африці не виключили процедуру арешту диктатора Володимира Путіна, у разі його приїзду на саміт БРІКС.

У зв'язку з цим Преторія просить президента РФ не приїжджати особисто на саміт БРІКС, а взяти участь в його роботі через Zoom, пише Sunday Times.

Відзначається, що незважаючи на відмову ПАР підтримати санкції проти Росії або засудити її агресію проти України, Південно-Африканська Республіка входить в число країн, що підписали Римський статут, що зобов'язує її виконувати рішення МКС.

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"У нас немає варіанту не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати", — сказав представник уряду ПАР.

Підкреслюється, що за дорученням президента ПАР Сиріла Рамапоса призначений спеціальний урядовий комітет, який повинен вивчити варіанти дій влади у зв'язку з видачею ордера на арешт Путіна.

При цьому комітет не зможе знайти інших варіантів, окрім як участі Путіна в саміті по відеозв'язку з Москви.

Як пише видання, високопоставлені чиновники підтвердили, що Преторія веде переговори про це з Москвою.

Ордер на арешт Путіна

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ

Інциденти, виявлені управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

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