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Амністія для мобілізованих до "ЛДНР": у Раді заявили про звернення до РНБО

23 лютого 2022, 18:14

Україна очікує на своїх громадян, для таких люди не буде кримінальної відповідальності, сказав Тарас Тарасенко.

ДНР
У Раді запропонували амністію для тих, кого мобілізують на війну за "ЛДНР" / УНІАН

Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції ОРДЛО звернувся до Ради національної безпеки і оборони з ініціативою про амністію для мобілізованих учасників незаконних збройних формувань "ДНР" та "ЛНР". Кримінальної відповідальності для таких осіб не буде. Про це заявив народний депутат від фракції Слуга народу Тарас Тарасенко.

У ефірі телеканалу Рада він сказав про те, що у Києві розуміють, під якою загрозою опинилися люди, яких мобілізують до "ЛДНР". Вони, ймовірно, переходитимуть на підконтрольні Києву території, причому оформлення може бути навіть без документів.

"Ми розуміємо, що вони зараз під загрозою. І ми розуміємо, що якщо вони переходитимуть на територію України, це оформлятиметься просто, навіть без документів", - вважає Тарасенко.

Також він підкреслив, що на таких людей не очікуватиме кримінальна відповідальність.

"Тому що Україна очіукує на своїх громадян", - підкреслив Тарас Тарасенко.

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"Мобілізація" до "ЛДНР"

Ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник оголосили військову мобілізацію на окупованих районах Донецької та Луганської областей України. Чоловікам у віці від 18 до 55 років заборонили залишати ОРДЛО.

За даними ЗМІ, на окупованих районах Донбасу вже роздають повістки із зобов'язанням їхати до військкомату. На вулицях зупиняють машини і перевіряють документи.

Радник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що на окупованому Донбасі чоловіків силою відправляють до військкоматів.

Також ЗМІ вказують, що мобілізують у ОРДЛО, в першу чергу, людей з досвідом бойових дій. На збори дають декілька годин.

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