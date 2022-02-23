Російські військові біля кордонів України збунтувалися проти війни: їх звільняють

Військові РФ йдуть зі служби / Reuters

Російські воєнні, які дислокуються біля кордонів України, почали бунтувати і відмовлятися від участі в бойових діях. 40 військовослужбовців-контрактників вже звільнилися зі Збройних сил РФ за власним бажанням.

Як пише OBOZREVATEL з посиланням на джерело в правоохоронних органах, станом на 23 лютого особовий склад і техніка батальйонної тактичної групи 254 мсп 144 мсд (військова частина 91704, Клинці/Займище, Брянська обл., РФ) ЗОО ЗС РФ переміщені в район населеного пункту Логачевка, Бєлгородської області Росії, який знаходиться в 1 км від державного кордону України.

Крім того, підрозділи забезпечення та військовослужбовці строкової служби знаходяться в польовому таборі в районі населеного пункту Малакеєво, Бєлгородської області РФ, що в 40 км від кордону України. Особовий склад БТГр отримав форму без знаків розрізнення.

Джерело стверджує, що у військових вилучили особисті засоби зв'язку з метою запобігання витоку інформації. Також є інформація про введення БТГр 254-го мсп на територію України. У зв'язку з цим військові підняли бунт і почали масово відмовлятися від бойових дій. Після цього командування 144-ї мотострілецької дивізії наказало звільняти всіх "незгодних".

Росія вводить війська на Донбас

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою "ДНР"і " ЛНР". З ними підписані "договори про дружбу".

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Після цього Росія почала вводити війська на окупований Донбас.

22 лютого російський парламент ратифікував "угоди" Росії і "ЛДНР". Їх підписав Путін. Росія, таким чином, офіційно визнала "державність ""ДНР"і " ЛНР".

Рада Федерації РФ надала президенту Володимиру Путіну право використовувати війська за кордоном для запуску військових підрозділів на окуповані райони Донбасу.

Україна готується оголосити надзвичайний стан на всій території країни, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє такий режим.

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