Байден виступить з терміновим зверненням до України після визнання Путіним "ЛДНР"

Байден / скріншот

Президент США Джо Байден виступить з новим зверненням, що стосується ситуації навколо України та Росії.

Як повідомили в Білому домі, заяву президент США зробить о 21:00 за київським часом.

Після визнання Росією "Л/ДНР" Байден підписав указ про санкції проти псевдореспублік.

За словами тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін, це тільки перший крок Вашингтона, за яким підуть додаткові заходи.

Санкції Байдена проти визнання "ЛДНР"

Президент США Джо Байден найближчим часом оголосить про введення санкцій проти всіх причетних до діяльності незаконних формувань на окупованій території України - так званих "ДНР" і "ЛНР".

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Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою на офіційному рівні так званих "ДНР" і "ЛНР" на захоплених районах Донбасу. Він підписав з Пушиліним і Пасічником договор про дружбу з "республіками".

Після цього Росія ввела війська на окупований Донбас.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що визнання Росією "ЛДНР" вказує на вихід Москви з "Мінська". Київ у такій ситуації ініціює консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч у нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Держдума РФ 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" Росії з "ДНР"і " ЛНР".

Пізніше "угоди" схвалили в Раді Федерації. Отож, Москва офіційно визнала "ЛДНР".

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