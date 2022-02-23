Володимир Зеленський / Reuters

Президент Володимир Зеленський зажадав від Росії гарантії безпеки для України після визнання "ЛДНР". Глава держави заявив, що пропонував Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів.

"Я думаю, що серед країн, що надають гарантії безпеки Україні, повинна бути Росія. Це не секрет, і я багато разів пропонував президенту РФ сісти за стіл переговорів і говорити. Бо це питання діалогу, а не питання умов", - заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що Будапештський меморандум від 1994 року не працює.

"І ми з вами чітко розуміємо, немає ілюзії, що України на сьогодні немає в жодному з альянсів безпеки. Ніде немає. Ми самі себе захищаємо за підтримки наших партнерів, але гинуть саме українці. Тому Україні потрібні гарантії безпеки, чіткі, конкретні, вже зараз. Тому що ми хочемо знати, що ми можемо захистити своїх людей, свої будинки, і не тільки самі. Дуже потрібно, щоб була підтримка інших партнерів", - підкреслив Зеленський.

Зеленський додав, що на сьогодні 150 тисяч російських військ на кордоні України.

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Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційному визнанні Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала "суверенітет" так званих "ДНР" і "ЛНР".

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