ЄС готує важливу декларацію про Україну: журналісти "злили" інсайт

ЄС хоче дати Україні "зобов'язання з безпеки". Рішення зустріло опір з боку Ірландії, Мальти та Австрії, а також нейтральних держав блоку, пише FT.

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У Євросоюзі готують декларацію щодо України / Колаж фото УНІАН, 14 ОМБр Романа Великого

ЄС готується запропонувати Україні "майбутні зобов'язання в галузі безпеки". Лідери блоку прагнуть узгодити довгострокові зобов'язання для Києва "на тлі зростаючої нестабільності в Росії і вкорінених бойових позицій у війні".

Як пише FT, члени ЄС Франція і Німеччина, поряд з Великобританією і США збираються надати Україні довгострокове фінансування, військові поставки, навчання і розвіддані, щоб допомогти їй відбити повномасштабне вторгнення Росії і захистити її від майбутньої агресії.

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"Незважаючи на те, що це далеко не та взаємна оборона, яку принесе членство в НАТО, ці обіцянки покликані забезпечити деяку тимчасову міру, щоб заспокоїти Київ і вселити в нього впевненість у постійній підтримці Заходу", - пише видання.

Текст декларації писали французи, а ряд країн - проти

Посилаючись на дипломата, який брав участь в обговореннях, видання зазначає, що пропонована декларація ЄС, розроблена Францією, спрямована на те, щоб послати "дуже чіткий політичний сигнал" Україні та Росії. За словами другого чиновника, це також розглядається як гарантія того, що блок буде зацікавлений в більш широкій системі безпеки, що розробляється для захисту України, і не буде відсторонений НАТО на чолі з США.

У той же час, посилаючись на офіційних осіб, FT пише, що це зустріло опір з боку Ірландії, Мальти та Австрії, а також нейтральних держав блоку.

Що саме зібрався пообіцяти Україні ЄС

У проекті заяви лідерів, з яким ознайомилася Financial Times, говориться, що ЄС і його держави-члени "готові разом з партнерами внести свій внесок у майбутні зобов'язання в області безпеки перед Україною, що допоможе Україні захищатися в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії і чинити опір дестабілізуючим зусиллям".

У ньому додається, що робота буде полягати в тому, щоб "швидко розглянути умови такого вкладу", беручи до уваги "політику безпеки і оборони деяких держав-членів", маючи на увазі нейтральні країни. Текст може бути змінений до його прийняття.

Деякі держави-члени заявили, що поняття "зобов'язань" визначено дуже розпливчасто, і попросили більш формальну схему у зовнішньополітичного підрозділу ЄС.

"Ми вже досить багато робимо для виконання зобов'язань в області безпеки", - сказав FT дипломат ЄС, посилаючись на фінансову підтримку Києву та його ініціативи з пошуку, виробництва та постачання більшої кількості боєприпасів.

Відповідаючи на запитання про зобов'язання щодо безпеки, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала, що "кожен окремий союзник" повинен вирішувати, що він може робити. "Але важливо те, що ми говоримо, що це загальноприйнятий шлях", - сказав Каллас у середу.

"Ми працюємо над [формулюванням]. Ми не хочемо порожніх, порожніх слів""

FT пише про "повільний контрнаступ"

"Важке, але повільне просування України проти сильно укріплених російських позицій на окупованому південному сході України розвіяло в деяких столицях надії на швидкий прорив на полі бою, який може призвести до мирних переговорів. У той же час заколот російського воєначальника Євгена Пригожина проти вищого керівництва країни підняв питання про єдність російських збройних сил і про те, як Україні найкраще це використовувати", - пише видання.

"Добре це чи погано, результат [контрнаступу] вплине на все, що ми робимо щодо України, і ми все це усвідомлюємо", — сказав один високопоставлений європейський дипломат, який, як і інші, побажав залишитися неназваним, враховуючи делікатність теми . "Фінансування, підтримка, політична активність... і, найголовніше, майбутні мирні переговори, подобається нам це чи ні".

Допомога для України від Євросоюзу: контекст

Європейська комісія у вівторок, 20 червня, оприлюднила проект Регламенту про створення окремого спеціального інструменту для підтримки фінансування потреб відновлення України з індикативним фінансуванням до €50 млрд на період 2024-2027 років - Ukrainian Facility.

Кошти будуть надані за умови, що Україна проведе реформи щодо поліпшення верховенства закону та боротьби з корупцією. Лідери ЄС повинні вирішити, чи починати до кінця 2023 року переговори про заявку України на вступ до Союзу.

Олаф Шольц наприкінці травня заявив, що війна, яку путінська країна-агресор Росія розв'язала проти України, закінчиться тим, що українська держава стане повноправним членом Європейського Союзу. За словами керівника федерального уряду ФРН, він упевнений в тому, що країні-агресору Росії не вдасться здобути перемогу у війні проти України.

"Гірка глава в історії нашого континенту закінчиться тим, що вільна Україна вступить до Європейського Союзу в якості повноправного члена", - говорить канцлер.

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