"Ніхто не тримає в ЄС": у Чехії жорстко відповіли на ниття Орбана щодо Євросоюзу

Угорщина навряд чи є демократичною країною, впевнена Віра Юрова.

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Віктору Орбану жорстко відповіли В Чехії / Колаж Главред, фото УНІАН

Скандальні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в яких він порівнював євроінтеграцію з планами Адольфа Гітлера, прокоментував глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

"Ніхто не змушує угорців бути частиною цієї спільноти, якщо вони відчувають дискомфорт", - заявив Ліпавський під час теледебатів на чеському телебаченні, повідомляє Euractiv.

Своєю чергою чеська єврокомісар Віра Юрова підкреслила, що репутація Угорщини страждає з кожною такою заявою.

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"Я сумніваюся, що Угорщина є демократичною країною. У мене є давні сумніви в цьому", — сказала вона.

Юрова додала, що підхід угорських чиновників свідчить про те, що країна "відчайдушно потребує грошей".

Скандальна заява Орбана

Навіть Адольф Гітлер мріяв про європейську єдність і згодом звертався до ідеї "ще більш тісного союзу", заявив Орбан у Веспремі на заході Угорщини в п'ятницю.

Зазначимо, що ця заява угорського прем'єра викликала бурхливу критику з боку правлячих кіл Чехії.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на заяву генерального секретаря Північноатлантичного альянсу про те, що в майбутньому місце України в НАТО.

Скандальний угорський політик висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО.

Зазначимо, що Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті і намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО. Будапешт закликає до діалогу в агресором Москвою на вигідних Росії умовах.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан регулярно виступає з вигідними Росії заявами, а в листопаді минулого року потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям.

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