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"Путін ще насипле солі на рани": Джонсон пообіцяв, що британці дадуть українцям смертоносну зброю

30 березня 2022, 11:35

Сер Тоні Радакін, адмірал і начальник штабу оборони Великобританії, сказав, що ситуація з російським вторгненням в Україну переросла в традиційну війну.

Борис Джонсон
Борис Джонсон / Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що хоче надати Україні більш смертоносну зброю, оскільки вважає, що президент РФ Володимир Путін ще "насипле солі на рани". Про це повідомляє авторитетне британське видання інформує The Times.

Свою промову Джонсон виголосив 29 березня на брифінгу Кабінету Міністрів. На брифінгу також виступив адмірал сер Тоні Радакін (Начальник штабу оборони Великобританії) і сказав, що ситуація переросла в "більш традиційну війну", оскільки Україна перейшла від спроб дати відсіч російським силам до утримання позицій і повернення територій.

Радакін додав, що Великобританія переходить у "нову фазу" у своїй підтримці України. Далі знову слово взяв Джонсон, що уряд Сполученого Королівства розглядає питання про те, яку військову техніку можна надати.

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Нагадаємо, раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон порівняв Російський напад на Україну з агресією нацистів за часів Другої світової війни.

Джонсон упевнений, що Путін знаходиться в "стані повної паніки" з приводу можливої революції в Москві, і саме тому він намагається "найжорстокішим чином погасити вогонь свободи в Україні".

Автор: Єгор Бунін
viber
війна в Україні новини Великобританії Борис Джонсон
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