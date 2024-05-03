'До кінця літа чи пізніше': NYT повідомляє про серйозну затримку допомоги Україні

Українські військові потребують негайної передачі боєприпасів, артилерії та систем ППО.

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Поставка зброї Україні може затягнутися / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 43 окрема механізована бригада, скріншот

Українські військові очікують на надходження військової допомоги від США. Однак з цим можуть виникнути серйозні затримки. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що ця зброя, надходження якої планувалося протягом найближчих трьох тижнів, може прийти в Україну лише через декілька місяців.

"Озброєння, обіцяне Сполученими Штатами, Великою Британією та Німеччиною — усі вони оголосили про нову значну військову підтримку протягом останніх трьох тижнів — можуть зайняти місяці, перш ніж надійде достатньо значна кількість, щоб зміцнити оборону України на полі бою", – кажуть західні посадовці. відео дня

Україна потребує негайних поставок артилерії, засобів ППО та боєприпасів. Видання зазначає, що складні гармати, ракетні установки, системи ППО, бойові машини та деякі боєприпаси можуть бути доставлені в Україну лише до кінця літа або навіть пізніше. Так, наприклад, нова система Patriot надійде в Україну не раніше кінця червня.

Військова допомога Україні від США – останні новини

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Пакет нової допомоги надішлють Україні впродовж кількох годин.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

У Пентагоні сказали, коли Україна отримає перші F-16. Україна отримає більше ескадрильї подарованих літаків F-16, які будуть прибувати разом з пілотами та обслуговуючим персоналом.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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