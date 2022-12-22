Дайте армії України бронетехніку та авіацію, їх нестача затягує війну - Зеленський

Підтримка України сучасною бронетехнікою та авіацією критично важлива, як і фінансова допомога, сказав президент Зеленський у своєму виступі в Конгресі.

Україні потрібна сучасна зброя, щоб війна на затягувалася - Зеленський / скріншот YouTube

Силам оборони України на війні проти країни-окупанта Росія бракує сучасної бронетехніки та авіації, що затягує війну і дозволяє загарбникам вбивати українців, утримувати людей в тоталітарних умовах в окупації. Підтримка з боку Сполучених Штатів в цьому питанні критично важлива. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого виступу в Конгресі США він розповів про те, що війна проти України затягується через нестачу сучасної бронетехніки та авіації. Російські окупанти вбивають українців і утримують їх у моторошних умовах в окупації.

"Брак у нас бронетехніки і авіації затягує цю війну і дозволяє Росії вбивати наших людей, тримати в тоталітарних умовах окуповані міста і села України", - сказав Зеленський.

Гарант закликав надати українській державі відповідну військову допомогу, а також фінансову допомогу.

"Така ваша підтримка - критично важлива. Як і фінансова допомога - буде правильним і своєчасним надати потрібний фінансовий пакет на 2023 рік", - підкреслив Володимир Зеленський.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив з візитом до США.

Це його перша іноземна поїздка після повномасштабного нападу Росії. У Вашингтоні гарант провів зустріч з президентом Штатів Джо Байденом.

Відбулася спільна пресконференція, під час якої Байден сказав, що Україні дадуть ЗРК Patriot. Також, за його словами, 50 держав зобов'язалися поставити Києву понад 2 тисячі танків та іншої бронетехніки, 800 артилерійських систем, понад 2 мільйони артилерійських снарядів і понад 50 MLRS.

Президент Зеленський виступив у Конгресі, американські парламентарії стоячи і оплесками вітали гаранта.

Зеленський закликав США посилити військову підтримку України і сказав, що Київ не просить воювати американських солдатів. Також Зеленський заявив, що битва за Бахмут Донецької області визначить, як надалі розвиватимуться події.

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