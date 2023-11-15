Росія змушує викрадених українських дітей плести маскувальні сітки - ЗМІ

Росія виховує майбутніх російських солдатів, погоджуються журналісти.

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Росія продовжує стирати ідентичність українських дітей / Колаж Главред, фото скріншот з відео, pixabay

Росія змушує викрадених українських дітей брати участь у пропагандистських заходах , зокрема - вшановувати загиблих окупантів, пише Настоящее время.

Журналісти дізналися, що росіяни "виховують" неповнолітніх українців через зустрічі з попами РПЦ, відкриття табличок на честь ліквідованих на війні в Україні загарбників. Крім того, українських дітей залучили до святкування Дня "возз'єднання" територій.

відео дня

У матеріалі також вказується, що викрадених дітей в тому числі змушують писати листівки так званим "героям СВО" і плести маскувальні сітки.

"У тому інтернаті, про який я говорила, в Орловській області, керівник очолює місцевий регіональний штаб допомоги тим, хто воює проти України, який називається "Своих не бросаем". І для цього штабу вихованці та педагоги цього інтернату плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки, збирають усякі шкарпетки, балаклави і так далі. Про все це знімаються відео, і на них видно, що діти, які були вивезені з окупованих територій, теж беруть у цьому участь", - розповіла НВ журналістка "Важных историй" Катя Бонч-Осмоловська.

Бонч-Осмоловська допускає, що з цих дітей Росія "виховує" майбутніх солдатів для війни проти України.

Росія викрадає українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення режим Путіна вивозить українських дітей на територію РФ, називаючи ці заходи "евакуацією".

Але, як встановили міжнародні органи, це ніяка не евакуація, а викрадення і геноцид, оскільки у Росії неповнолітнім українцям фактично "стирають" ідентичність.

На початку 2023 року за такі злочини, як викрадення та насильницька депортація росіянами українських дітей під час війни, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна і уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової.

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