Путін зацікавлений: в ISW розповіли, чого хоче досягнути РФ під час переговорів

У Кремлі відкрито висловили своє бачення щодо результатів мирних переговорів.

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Поплічники Путіна відкрито заявили про мету Кремля під час переговорів / Колаж: Главред, фото: МЗС Туреччини, скріншот з відео

Що повідомили аналітики:

Росія не зацікавлена у мирному врегулюванні війни

Представники Кремля відверто заявляють про бажання знищити Україну, як державу

Країна-агресорка Росія тримає курс на ліквідацію сувернітету України і попри участь у мирних переговорах не зацікавлена в дипломатичному врегулюванні війни.

Про це у новому звіті повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW). Там зазначають, що представники Кремля визнають свою мету. Наприклад, про бажання знищити Україну неодноразово говорив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

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В одній із нещодавніх його публікацій йдеться про те, що переговори у Стамбулі для Москви є інструментом досягнення "швидкої перемоги" і повалення української влади.

Також Медвєдєв заявляв, що російський меморандум, проєкт якого представили у Стамбулі, повністю відповідає цілям РФ і пригрозив знищенням будь-кого, хто буде чинити спротив країні-агресорці.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков презентує наміри Росії під час переговорів як спробу "усунути першопричини війни". При цьому від підтвердив зацікавленість кремлівського диктатора Володимира Путіна у тристоронній зустрічі із президентами України та США.

Переговори України та Росії - останні новини

Нагадаємо, в Росії заявили, що вони можуть провести третій раунд переговорів з Україною наприкінці червня. Місцем зустрічі, як і раніше, може стати Стамбул.

Напередодні у Туреччині заявили, що на зустрічі української та російської делегацій 2 червня у Стамбулі було досягнуто прогресу. Тому Туреччина очікує, що між Україною та Росією відбудеться новий раунд переговорів.

Раніше також, як писав Главред, в МЗС України заявили, що Росія досі не надала жодної відповіді на документ, в якому викладено бачення України щодо завершення війни. Київ вимагає від Кремля відповіді.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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