Чого чекати, якщо Байден відмовиться від плану перемоги: Зеленський назвав сценарій

Україні доведеться жити в межах плану "Б", якщо Байден не сприйме ініціативу Києва, вважає Володимир Зеленський.

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Київ пропонує новий план "А" і чекає на рішення Байдена - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Україна може зіткнутися зі сценарієм затяжної війни в тому разі, якщо президент США Джо Байден відмовиться підтримати план перемоги. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю The New Yorker він розповів про те, що розраховує на схвалення Байденом плану перемоги, який розроблено насамперед з урахуванням підтримки американського президента. Якщо глава Білого дому відкине документ, Україна змушена буде й надалі жити в рамках плану "Б".

"Якщо він не хоче його підтримувати, я не можу його змусити. Якщо ж він відмовиться - що ж, тоді нам доведеться продовжувати жити у рамках плану Б. І це сумно... Це жахлива думка. Це означатиме, що Байден не хоче закінчувати війну таким чином, щоб позбавити Росію перемоги. І в підсумку ми отримаємо дуже довгу війну - неможливу, виснажливу ситуацію, в якій загине величезна кількість людей", - сказав український гарант. відео дня

Також президент зазначив, що Україна вже багато років живе в рамках плану "Б", а "новий план А" передбачає крок уперед без співпраці з РФ.

"Україна вже багато років живе за планом Б. План А був запропонований до початку повномасштабної війни, коли ми закликали до двох речей: превентивних санкцій і превентивного посилення України різними видами озброєнь... Це не фантазія і не наукова фантастика, і, що дуже важливо, для досягнення успіху він не вимагає від росіян співпраці. Скоріше, в цьому плані йдеться про те, що наші партнери можуть зробити без участі Росії. Якщо дипломатія - це бажання обох сторін, то, перш ніж дипломатія стане ефективною, реалізація нашого плану залежить тільки від нас і від наших партнерів", - наголосив Володимир Зеленський.

Коротко про Формулу миру Зеленського / Інфографіка: Главред

План перемоги України - головні новини за темою:

Президент Володимир Зеленський наступного тижня вирушить із візитом до США, щоб показати Джо Байдену план перемоги України у війні з Росією. Також Зеленський зустрінеться з кандидатами на пост президента Штатів Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський розкрив три пункти плану України.

"По-перше, однозначне місце України в архітектурі безпеки світу. Друге, без деталей, але Курська операція є частиною плану, її другого пункту. Третій пункт пов'язаний із конкретним зміцненням України щодо зброї. Далі - пункт, пов'язаний з економікою. Скажімо так, наш спільний економічний розвиток. Ще пункт, пов'язаний не з економікою, а скажімо так, з економією в майбутньому. Тобто, сьогодні ви нам допомагаєте в реалізації цього плану, а в майбутньому Україна заощадить вам багато вашого ресурсу", - сказав президент.

Запуск плану перемоги залежить від позиції США, також говорив Володимир Зеленський. За його словами, у межах плану Україна очікує на швидкі й упевнені дії щодо підтримки в період із жовтня по грудень.

Крім того, Зеленський оголосив про підготовку до перемовин із Росією, які мають проводитися в межах плану перемоги. Очікується, що план перемоги буде готовий до початку листопада.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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