Загроза наступу на Дніпро: чи може РФ прорвати оборону - експерт

Наступ росіян на Покровському напрямку ставив під загрозу Дніпро і всю Дніпропетровську область. У разі захоплення Покровська РФ могла б посилити обстріли. Однак загрози наступу на Дніпро поки що немає. Про це під час чату на Главреді заявив азербайджанський військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде.
Пробити українську оборону і піти на Дніпро могло б російське угруповання, чисельністю 100-200 тисяч окупантів. Поки що такого угруповання немає.
"Ми не бачимо угруповання російських військ, яке змогло б великим броньованим кулаком пробити оборону і підійти до Дніпра ... Можливості й опції підійти до Дніпра в російської армії я не бачив місяць тому, не бачу її зараз, не з'явиться вона в Росії і за два тижні", - каже Рустамзаде.відео дня
Хто такий Агіль Рустамзаде
Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони та безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану.
Як військовий аналітик та експерт коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
Покровськ - що про нього відомо
Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.
До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.
Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.
Загроза наступу на Дніпро - останні новини
Майор ЗСУ Олексій Гетьман заявляв про те, що окупація Покровська розв'язує руки Путіну. Наступною ціллю ворога міг стати Дніпро. Експерт зазначає, що Росія може планувати будь-що, але її плани та її можливості можуть не збігатися.
Також Гетьман дав невтішний прогноз щодо наступу окупантів на Покровському напрямку. Ситуація в Дніпрі може стати складнішою в разі захоплення Покровська, каже експерт. Він переконаний, що Дніпро може перетворитися на Харків, який російські окупанти щоденно нищать ракетами, бомбами та дронами.
Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан дав прогноз наступу РФ на Дніпро і Запоріжжя. Він переконаний, що навіть за найгіршого розвитку подій російська армія не рухатиметься в бік Дніпра чи Запоріжжя. Основне завдання окупантів РФ - дійти до кордону Донецької та Луганської областей.
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