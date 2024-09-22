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Загроза наступу на Дніпро: чи може РФ прорвати оборону - експерт

Ангеліна Підвисоцька
22 вересня 2024, 15:45
262
Агіль Рустамзаде стверджує, що російське угруповання зі 100-200 тисяч окупантів могло б поставити під загрозу оборону Дніпра та області.
Дніпро, Агіль Рустамзаде, ЗСУ
Чи є загроза наступу на Дніпро / Колаж: Главред, фото: Агіль Рустамзаде, 43 окрема механізована бригада, Дніпропетровська ОВА

Наступ росіян на Покровському напрямку ставив під загрозу Дніпро і всю Дніпропетровську область. У разі захоплення Покровська РФ могла б посилити обстріли. Однак загрози наступу на Дніпро поки що немає. Про це під час чату на Главреді заявив азербайджанський військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде.

Пробити українську оборону і піти на Дніпро могло б російське угруповання, чисельністю 100-200 тисяч окупантів. Поки що такого угруповання немає.

"Ми не бачимо угруповання російських військ, яке змогло б великим броньованим кулаком пробити оборону і підійти до Дніпра ... Можливості й опції підійти до Дніпра в російської армії я не бачив місяць тому, не бачу її зараз, не з'явиться вона в Росії і за два тижні", - каже Рустамзаде.

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Хто такий Агіль Рустамзаде

Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони та безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану.

Як військовий аналітик та експерт коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Загроза наступу на Дніпро: чи може РФ прорвати оборону - експерт
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Загроза наступу на Дніпро - останні новини

Майор ЗСУ Олексій Гетьман заявляв про те, що окупація Покровська розв'язує руки Путіну. Наступною ціллю ворога міг стати Дніпро. Експерт зазначає, що Росія може планувати будь-що, але її плани та її можливості можуть не збігатися.

Також Гетьман дав невтішний прогноз щодо наступу окупантів на Покровському напрямку. Ситуація в Дніпрі може стати складнішою в разі захоплення Покровська, каже експерт. Він переконаний, що Дніпро може перетворитися на Харків, який російські окупанти щоденно нищать ракетами, бомбами та дронами.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан дав прогноз наступу РФ на Дніпро і Запоріжжя. Він переконаний, що навіть за найгіршого розвитку подій російська армія не рухатиметься в бік Дніпра чи Запоріжжя. Основне завдання окупантів РФ - дійти до кордону Донецької та Луганської областей.

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